傳2名南韓人在烏克蘭戰死！　家屬證實「李根下落」：他還很健康

▲南韓網紅「李根大衛」發文澄清，表示在烏克蘭參與機密作戰任務。（圖／IG／rokseal）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府於22日晚間接獲通報，得知2名前往烏克蘭參戰的南韓公民陣亡的消息，由於當局始終未透露死者身份，引發外界對於死者身份的聯想，推測不排除是參與烏克蘭「機密作戰」任務的網紅李根大尉。不過最新消息指出，李根目前並未死亡，且能成功取得聯繫；就連李根的家屬也證實這項消息。

根據韓媒《中央日報》，電視台JTBC於昨（23）日晚間播報的新聞中指出，新聞團隊在南韓外交部釋出相關消息後，與在烏克蘭參戰的南韓公民J某取得聯繫，J某除了向媒體報平安外，還證實在消息傳出後曾成功聯繫李根，證實李根仍未陣亡，「雖然我和李根並沒有同行，不過我們保有互相聯繫的管道。」

李根的家屬也於22日晚間11時向韓媒《體育京鄉》證實，李根目前仍「相當健康」。

至於烏克蘭領土防衛國際軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）則透過社群網站，一方面表示無法就特定的戰死者公開其身份、一方面也透露經過溝通後，確認李根的健康狀態相當良好。

▲烏克蘭國際傭兵軍團發言人馬格魯證實李根在烏克蘭境內履行秘密作戰任務。（圖／翻攝自YouTube@JTBC News）

烏克蘭領土防衛國際軍團發言人馬格魯（Damien Magrou）曾於4月初接受韓媒《JTBC News》專訪，透露李根正在參與機密作戰任務；而李根也曾於3月30日在Instagram上傳自己身穿軍服、持槍的相片澄清各種謠言。

據悉，1984年出生的李根作戰經驗豐富，曾擔任南韓清海部隊作戰隊長、被派遣前往索馬利亞海域作戰，2014年以海軍特戰戰團大尉退伍後，更擔任青瓦台總統警護處、首爾警察特攻隊、台灣海巡特勤隊等的戰術射擊指導教官。

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