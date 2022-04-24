日本犯防疫最致命錯誤！　終於承認病毒「會空氣傳播」

▲本國立感染症研究所上個月才宣布，證實新冠病毒會透過氣溶膠傳染。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）在2020年承認新冠肺炎病毒會透過空氣傳播，呼籲各國修改防禦措施，而日本國立感染症研究所上個月才宣布，證實新冠病毒會透過氣溶膠傳染。如此慢一步的做法，專家也指出，這是日本防疫政策上犯下的最致命錯誤。



日本國立感染症研究所（NIID）在3月28日的聲明中證實，當人們吸入帶有病毒的氣溶膠（aerosol）時，新冠病毒就會開始傳播。目前病毒主要透過三種途徑傳染，包含落在口鼻眼睛的飛沫傳播、接觸病毒的手沾染口鼻，以及吸入含有病毒的氣溶膠。

根據《日本時報》報導，日本先前不願承認病毒會透過空氣傳播，從而影響日本如何應對新冠疫情，成為制定防疫政策的重大致命錯誤；這種態度讓當局的防疫措施更強調表面清潔與塑膠隔板的重要性，但實際上透過飛沫與接觸傳染的可能性比以前認為的還要低。

▲日本的防疫措施更強調表面清潔與塑膠隔板的重要性。（圖／路透社）



WHO曾指出，新冠病毒會附著於空氣中的「氣溶膠」（aerosol，又稱氣膠、氣懸膠體），而人類會透過吸入這些比飛沫更輕的顆粒而感染新冠肺炎，證實了「空氣傳染」的說法，這也是目前國際間的共識。

不過，日本衛生部仍堅稱，氣溶膠傳播與空氣傳播不相同，兩者的區別在於氣溶膠傳播含有水，而空氣傳播不含水，「例如我們認為麻疹跟肺結核可透過空氣傳播，但新冠病毒不會。」

日本東北大學物理學副教授本堂剛（Tsuyoshi Hondou）樂觀表示，日本政府至少已經朝正確的方向邁出一步。但大部分專家認為，政府仍未就空氣傳播修該具體防疫措施，例如戴緊口罩、保持通風等。

精神疾病專家山崎英樹（Hideki Yamazaki）表示，第一線並沒有意識到空氣傳播的重要性，例如在醫療單位裡，僅有照顧確診者的醫護人員會戴N95口罩，其餘皆戴著鬆散的一般醫療口罩，「如果告訴這些工作人員病毒是透過空氣傳播，他們就能更好理解通風的重要性，而不是區分飛沫、微小飛沫和氣溶膠的差別。」