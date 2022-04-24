北韓深夜將大規模閱兵！極音速飛彈等新武器亮相　向美日韓嗆聲

▲北韓先前於2021年1月勞動黨第8次全代會閱兵，潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」系列在儀式中亮相。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

先前美國衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）發現北韓（朝鮮）平壤美林飛行場出現1萬2000名兵力集結，且出現以車輛或軍隊組成的方塊，疑似正進行軍演綵排。對此，南韓多名政府消息人士透露，軍方與情報當局研判，北韓可能於25日凌晨進行大規模閱兵，極超音速飛彈、洲際彈道飛彈將同時亮相，向南韓、美國、日本等嗆聲。

原本外界預估北韓當局將於110周年太陽節（金日成冥誕，4月15日）進行閱兵或飛彈試射，不過事後包括平壤在內的各地城市僅舉辦燈會、煙火或大型演唱會，並無出現類似軍事動向；然而近來，平壤美林飛行場卻出現大規模兵力，甚至在平壤大同江上搭浮橋。

根據南韓《韓聯社》，南韓多名政府消息人士今（24）日透露，南韓軍方與情報當局研判北韓將於建軍節（4月25日）凌晨0時前後進行大規模閱兵儀式的可能性相當大，屆時平壤當局將動員2萬多名兵力前往金日成廣場。目前南韓軍方與情報當局正密切關注北韓動向。

從目前為止北韓所進行的閱兵儀式綵排可以看到，光是被動員的車輛或裝備就高達250多輛，其中還包括北韓近年來所研發、曝光或試射的極超音速飛彈火星-8型、洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型、潛射彈道飛彈（SLBM）與其他各種新式武器。

▼北韓極超音速飛彈「火星-8型」可能將在閱兵儀式亮相。（圖／路透社）

▲北韓洲際彈道飛彈「火星-17型」可能在閱兵儀式亮相。（圖／達志影像／美聯社）

不僅如此，平壤當局還從金日成廣場前、至對岸的主體思想塔前廣場一帶的大同江上搭建2座浮橋，成為首次閱兵儀式時搭建的大同江浮橋，預估浮橋將會用於施放煙火炮竹、燈光秀等相關設備，閱兵儀式時相關的部隊或車輛也可能通過浮橋。此外，廣場內還搭建供樂團演奏的舞台或攤位，以及設置大型螢幕等。

《韓聯社》分析，北韓欲藉由此次建軍節閱兵儀式，不僅達到向國外展現強大軍事國防實力的效果，更重要的是透過各種活動來團結國內民眾的向心力。建軍節原是紀念金日成於1932年4月25日在滿洲成立抗日游擊隊，該游擊隊被視為朝鮮人民軍的前身；而此次閱兵儀式，是金正恩掌權10年來首度選擇在建軍節舉行。

▲北韓將在平壤大同江設置2座浮橋，連結金日成廣場與主體思想塔。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，金正恩掌權以後，主要於太陽節（4月15日）、北韓建政紀念日（9月9日）、勞動黨創黨紀念日（10月10日）舉行閱兵儀式。《韓聯社》指出，此次於建軍節舉辦閱兵的背景，主要是受到俄烏戰爭的影響，北韓強化國防軍武實力以後，在象徵抗日的4月25日閱兵，不僅標榜著「自主國防」，更是向南韓尹錫悅新政府、美國嗆聲。

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