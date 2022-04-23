台南政治聞人　前民進黨台南市黨部主委黃先柱病逝

▲前民進黨台南市黨部主委黃先柱，23日驚傳病逝，黃先柱因病情急遽惡化，中午過後在家屬同意拔管，將黃先柱送回七股老家辭世。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南有「柱仙」之稱的前民進黨台南市黨部主委黃先柱，23日驚傳病逝，立委林俊憲證實，黃先柱因病情急遽惡化，中午過後在家屬同意拔管，將黃先柱送回七股老家辭世。

林俊憲立委不捨地說，聽聞噩耗非常不捨，「「柱仙」是我們的前輩，也是我們的導師」，副總統賴清德最感念的人就是「柱仙」，今天特地趕回台南見「柱仙」最後一面，兩人亦師亦友的深厚情誼可見一般。

林俊憲說，對我們而言是痛失了一位家長般的前輩，「柱仙」有個特點，他一輩子不選舉，都在幫別人，從賴清德到郭國文、林宜瑾，包括諸多市議員，「柱仙」最重視提攜後進。

林俊憲說，回顧台南民主歷史，黃先柱絕對是靈魂人物，他是民進黨創黨黨員，更是一位民主開拓者。俊憲透露，「柱仙」住院期間，賴清德只要有回台南，一定會去醫院探望他，也會向成大醫院關心「柱仙」的病情。

據了解，黃先柱因罹患肝病，進行換肝手術，手術相當順利，未料數月前即身體不適住院。「深沉哀悼與不捨，痛失民主前輩」台南市長黃偉哲聽聞表示，除了對民主運動的實踐不遺餘力，「柱仙」最令人懷念的就是提攜後進，不遺餘力，「萬分不捨、深感哀慟」。

黃先柱（柱仙）政治經歷：1991年當選民進黨第五屆全國黨代表；1992年立委蘇煥智競選總部執行總幹事；1994年民進黨第六屆中央執行委員；1996年國大代表賴清德競選總部執行總幹事；1997年台南市長張燦鍙競選總部執行總幹事；1998年立法委員賴清德競選總部執行總幹事；2000年陳水扁總統台南市競選總部執行總幹事；2000年台南市政府機要秘書；2004年陳水扁總統競選連任台南市競選總部執行總幹事；2004年台南縣政府機要秘書；2010年大台南市賴清德市長競選總部召集人；2011年台南市政府顧問；2012年蔡英文總統台南市競選總部執行總幹事；2016年蔡英文總統台南市競選總部執行總幹事；2016年民主進步黨台南市黨部評議委員會召集人；2018年民主進步黨台南市黨部主任委員；2018年台南市長候選人黃偉哲競選委員會召集人；2020年蔡英文總統台南市競選總部召集人。