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「三太子上身」男當街揮西瓜刀被控恐嚇　母：全家都是神明代言人

▲台南地院合議庭，將鍾姓男子依性侵等罪合併判刑11年。（圖／記者林悅攝）

▲台南陳姓男子因自認三太子附身，在巷弄揮舞西瓜刀起乩，被警方依恐嚇公眾罪嫌送辦，經台南地院審理，認為陳男因精神障礙無辨識行為能力，判處無罪，但須監護一年接受治療。

記者郭玗潔／台南報導

台南一陳姓男子於109年3月24日上午8時，因自認神明使者，當街揮舞西瓜刀大罵三字經，路過民眾恐慌報案，警方依恐嚇公眾罪嫌移送陳男法辦，經台南地院審理，考量陳男因精神障礙導致欠缺辨識行為能力，判陳男無罪，但認為陳男病症有再犯或危害公共安全之虞，要他進入相關處所監護1年接受治療。

陳男家中開設神壇，自稱三太子附身，在109年3月24日早上8時許，於安南區本原街巷弄裡大罵三字經、揮舞西瓜刀大吼大叫，此時正值民眾上班或買菜時間，出入巷弄人潮較多，見陳男失控舉動，紛紛害怕走避，警方受報後調閱監視器發現陳男持刀身影，依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

全案審理時，陳的律師主張，陳當時在進行宗教儀典，所以持西瓜刀操寶，並非恐嚇公眾，但警方認為，案發街道不是宮廟，而且一般乩童多在特定場合起乩，接受他人問事，和陳男引發公眾恐慌的情形有別。

台南地院調閱陳男病歷，發現陳男18歲時就診斷出思覺失調症，數次住院，有聽幻覺、宗教妄想、破壞行為等症狀，堅信自己是神的使者，曾拿金爐蓋子砸破鄰居玻璃、攻擊自己的母親、拿法器捶打自己、用大賣場的刀子插自己的背、脫光衣服騎車上街與貨車發生擦撞等脫軌行為，然而陳男的母親對兒子並無病識感，大部分送醫住院沒幾天，就辦理出院。

因陳男家中開設神明道場，祭拜三太子、玄天上帝等，陳母表示全家都是神明代言人，認為陳男混亂行為是因為神明附身，雖會幫忙拿藥，但認為精神藥物會導致神明退駕，對精神治療並不積極。

台南地院請嘉南療養院為陳男作精神鑑定，判斷陳男於案發時，因受精神病症狀影響，無從辨別其行為是否違法，達到欠缺辨識行為能力的程度。但陳男因病識感不佳、服藥順從性差，導致病情復發，照顧者陳母又干預醫療，使治療不完全，再犯風險高，故就現今精神醫療角度，建議被告除應負刑責外，予以監護處分一年。

台南地院採納鑑定結果，綜合考量案情與被告家庭支持系統不佳，認為陳男因其病症確有再犯或有危害公共安全之虞，雖判決陳男無罪，但有施以監護之必要，要他進入相關處所監護1年接受治療。

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