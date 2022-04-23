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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「邱于軒揭幼教黑幕」挨酸作秀　美女律師：就是要這種議員

▲▼高雄市議員邱于軒。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市議員邱于軒。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

針對媒體報導邱于軒議員遭幼教界開記者會批評「作秀過頭」且連踢三塊鐵板一事，台灣民眾黨高雄市鳳山區市議員參選人陳妙真23日表示感到不可置信，邱于軒站在民意代表立場為家長與兒童發聲，何來作秀之有？難道叫一個人民選出的議員怠忽監督職守、與虐兒的業者站在一起嗎？

大寮區某幼兒園於2020年5月傳出不當管教導致幼兒受傷，高市教育局獲報後依法裁罰該幼兒園減招21人，同年6月24日邱于軒在高雄市議會市政總質詢時公開質疑處分過輕，市府教育局再以未立即改善為由，裁處幼兒園停辦1年，業者不思檢討改進，竟還公開反嗆一名守護兒童權利的民代，背後到底有什麼人在撐腰？

▲高雄市民眾黨議員參選人陳妙真發聲力挺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市民眾黨議員鳳山區參選人陳妙真發聲力挺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳妙真律師表示，幼兒園不當管教導致幼兒受傷，這是非常嚴重的事件，除了身體上有形的傷痕，更有可能讓年幼的孩童在心裡留下一輩子抹不去的無形陰影，甚至影響到他未來的人格發展，絕不可等閒視之。教育局一開始只裁罰減招就想了事，事實上證明根本無效，否則也不會再被以未改善為由給予停辦1年的加重處分，而監督市政，難道不是身為民代應該做的事？

陳妙真說，邱議員本身也是個媽媽，相信她對於虐兒的事件一定是深惡痛絕，我們對於她不屈服在業者壓力下伸張正義的勇氣，應該給予正面肯定，而不是模糊焦點甚至泛政治化，如果議會中能夠多幾位為市民爭取權益的民意代表，社會上不公不義的事情才會越來越少。

▲高雄市民眾黨議員參選人陳妙真發聲力挺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲媽媽們發生替邱于軒喊加油 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

妙真律師說自己是學法律出身，本身也曾接受過虐童案的家長委任打訴訟，為此家長也贊同邱議員願意發聲的勇氣。
但對事不對人，該說公道話就要說，家長把孩子送到幼兒園是要孩子得到良好的照顧，結果卻是被當成發洩情緒的出氣包，叫為人父母者情何以堪？打擊一個真正與家長、孩童站在一起的議員，又是什麼樣的居心？

支持相挺邱于軒還不止律師，就連之前接受過她幫助的被虐學生家長們也在群組當中發起「為于軒打氣」，甚至還有人覺得她沒有拿一毛錢，還被惡搞，一連串的文字，讓傷心的邱于軒獲得一絲絲的安慰。

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