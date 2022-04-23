　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄11歲以下增9確診！兒童5狀況列警示　旅遊染疫風險高

▲▼0423高雄防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲0423高雄防疫記者會。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

指揮中心23日宣布台灣新增4126例本土病例，再創歷史新高。高雄今新增98例，高雄市長陳其邁表示，有1例是境外移入、1例為採檢時CT值相當高，經過再次複檢為陰性，所以共計96例；其中隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史16例，特定娛樂場所8例，密切接觸者58例(同住親友25例、餐飲娛樂7例、職場環境18例、高風險場域8例)，疫調中1例；在兒童確診方面，11歲以下則有9例確診。

陳其邁表示，目前高雄疫情以外縣市旅遊史造成密切接觸者感染為最多，風險還是在外縣市旅遊史為最大宗，16例確診者裡面，台北7例、台中1例、屏東1例，皆與確診個案有接觸，台南5例、彰化1例、南投1例，皆與染疫熱點區有足跡重疊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0423高雄防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

此外，隨著全國確診人數上升，小朋友確診人數也上升。今年截至4/21止，分析台灣確診案共18510例，0-19歲占五分之一，99.8%是輕症和無症狀者，市府呼籲若民眾注意，若孩子確診後，有高燒超過39度、意識變化和呼吸淺快、腹瀉嘔吐等腸胃症狀，則有變成重症的危險。

家長看護輕症兒童時，可計算孩子每分鐘呼吸次數、呼吸時有無胸凹現象、膚色和唇色有無缺氧發紺現象、四肢是否冰冷、每四小時檢視體溫、尿量、血氧，及紀錄一天進食量(超過平日一半)，並觀察活力。若出現以下五大警訊任何一項表徵，則要就醫：發燒超過48小時或高燒超過39度併發冷、退燒後持續活動力不佳、退燒後呼吸急促或喘/胸悶胸痛、持續性的嘔吐、頭痛或腹痛、超過12小時未進食或排尿。

最後，在國小疫苗方面，陳其邁表示已與各學校研議如何施打，等候中央通知，並認為現在最重要的是輕重症分流，維持醫療平衡。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
獨／男大生接通知「同學確診你被匡列」　他傻眼：都翹課沒進校
高雄黃狗路上撕咬5歲女童！　5大人拉不開
打龜號再戰！　美國車涯見「廖老大最新成績」海放杰爺
獨／高雄1男落水死亡　遺體相驗發現確診
環球影城出人命！　遊客搭雲霄飛車死亡
快訊／徐乃麟確診！　症狀曝光
快訊／本土+4126「全台都有確診」　雙北破2千例佔一半
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／男大生接通知「同學確診你被匡列」　他傻眼：都翹課沒進校

時間不多了！沈政男示警「2類人超危急」：該升級就升級

打龜號再戰！美國車涯見「廖老大最新成績」　海放杰爺粉絲嗨翻

台東+25！小吃部傳播鏈延伸7確診　最新24處足跡曝光

南投+22！某國小師與台東友聚餐確診　學校81人緊急快篩2陽性

快訊／雲林採重點疫調今只公布3足跡　下週一起禁止探病6天

快訊／台中葳格傳2學生確診　國中部北屯校區停課至5／2

高雄11歲以下增9確診！兒童5狀況列警示　旅遊染疫風險高

嘉義市新增9確診！阿妹演唱會+1 　6人與北部親友共餐染疫

新竹縣+57最小2歲　麻古茶坊、全聯、伍聯社、楓康等23處列足跡

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

15歲貓孩翅膀硬爽躺爸爸牌床墊　發「唐老鴨詭嗓」氣嗆：不准走！

獨／男大生接通知「同學確診你被匡列」　他傻眼：都翹課沒進校

時間不多了！沈政男示警「2類人超危急」：該升級就升級

打龜號再戰！美國車涯見「廖老大最新成績」　海放杰爺粉絲嗨翻

台東+25！小吃部傳播鏈延伸7確診　最新24處足跡曝光

南投+22！某國小師與台東友聚餐確診　學校81人緊急快篩2陽性

快訊／雲林採重點疫調今只公布3足跡　下週一起禁止探病6天

快訊／台中葳格傳2學生確診　國中部北屯校區停課至5／2

高雄11歲以下增9確診！兒童5狀況列警示　旅遊染疫風險高

嘉義市新增9確診！阿妹演唱會+1 　6人與北部親友共餐染疫

新竹縣+57最小2歲　麻古茶坊、全聯、伍聯社、楓康等23處列足跡

維護全球糧食安全　秦剛：中美大國應該要發揮作用

蘋果iPhone 14出新顏色？新機配色渲染圖曝光　「紫色」外觀超吸睛！

愛犬被鄰居說「虎斑很兇欸！」　她尷尬曬ㄎ一ㄤ照：我養到例外

獨／男大生接通知「同學確診你被匡列」　他傻眼：都翹課沒進校

月薪36K「閒到發慌」她急找新工作　過來人全給1建議：卡著吧

我的錯！林哲瑄偽美技騙了助總　「要不要...阿！時間過了」

英國下週重啟駐基輔大使館！再度軍援烏克蘭　澤倫斯基公開致謝

早餐大嗑彈牙嫩雞腿！南京公寓市場「放山雞便當」熟客才知道

時間不多了！沈政男示警「2類人超危急」：該升級就升級

逛菜市場「騎車還是步行？」　她狂怨3點：路很小！網卻不挺

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

快訊／本土+4126「雙北破2千例」！　

中重症+11！重症女「打過3劑疫苗」仍中鏢

即／和碩大爆發！明天恐400+確診　全廠停工5天

黃珊珊預告本土「很快破萬」全市停課　陳時中：知道了

今天媽祖生日「3大生肖運勢超旺」！

即／台中再+171！日暮裏、家樂福足跡曝

7縣市大雨特報　全台「暖如夏」上看33度

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

淡水現未來感爆改車！阿公嬤蝦趴上路網看傻

更多熱門

相關新聞

恐怖黃狗撕咬女童　惡犬事後「人間蒸發」

恐怖黃狗撕咬女童　惡犬事後「人間蒸發」

高雄市一名5歲女童1個多月前在小港區松南街上，疑似被一條大黃狗攻擊，惡犬咬住女童不放，身旁4、5個大人都拉不開，女童被咬得遍體鱗傷，現在看到狗兒就會害怕，家屬報警找尋「兇狗」未果，於是在臉書社團上PO出女童的慘狀，呼籲家長小心家中幼童。警方表示，無法確定是哪條狗咬了女童，而高雄市動保處則說，若咬人的狗屬家犬，飼主讓狗出門卻無7歲以上的人陪同，最高可罰1萬5000元。

「大確診時代來臨」　蔡壁如：停止報數記者會

「大確診時代來臨」　蔡壁如：停止報數記者會

高雄惡犬撕咬5歲女童　駭人傷勢曝光

高雄惡犬撕咬5歲女童　駭人傷勢曝光

快訊／北市今+945　中山區、大安區衝破百例

快訊／北市今+945　中山區、大安區衝破百例

宜蘭+90！晶園喜宴群聚狂燒　２國小全校停課

宜蘭+90！晶園喜宴群聚狂燒　２國小全校停課

關鍵字：

高雄新冠肺炎本土疫情社區傳播

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語剛分手「突公開出櫃」！認了：我是雙性

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

「最頂1家電」後悔太晚買！　全場淚勸：老婆說要別拒絕

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

快訊／本土+4126「雙北破2千例」！　

第一眼先看到鯊魚還是腳？

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面