高雄11歲以下增9確診！兒童5狀況列警示　旅遊染疫風險高

▲0423高雄防疫記者會。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

指揮中心23日宣布台灣新增4126例本土病例，再創歷史新高。高雄今新增98例，高雄市長陳其邁表示，有1例是境外移入、1例為採檢時CT值相當高，經過再次複檢為陰性，所以共計96例；其中隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史16例，特定娛樂場所8例，密切接觸者58例(同住親友25例、餐飲娛樂7例、職場環境18例、高風險場域8例)，疫調中1例；在兒童確診方面，11歲以下則有9例確診。

陳其邁表示，目前高雄疫情以外縣市旅遊史造成密切接觸者感染為最多，風險還是在外縣市旅遊史為最大宗，16例確診者裡面，台北7例、台中1例、屏東1例，皆與確診個案有接觸，台南5例、彰化1例、南投1例，皆與染疫熱點區有足跡重疊。

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此外，隨著全國確診人數上升，小朋友確診人數也上升。今年截至4/21止，分析台灣確診案共18510例，0-19歲占五分之一，99.8%是輕症和無症狀者，市府呼籲若民眾注意，若孩子確診後，有高燒超過39度、意識變化和呼吸淺快、腹瀉嘔吐等腸胃症狀，則有變成重症的危險。

家長看護輕症兒童時，可計算孩子每分鐘呼吸次數、呼吸時有無胸凹現象、膚色和唇色有無缺氧發紺現象、四肢是否冰冷、每四小時檢視體溫、尿量、血氧，及紀錄一天進食量(超過平日一半)，並觀察活力。若出現以下五大警訊任何一項表徵，則要就醫：發燒超過48小時或高燒超過39度併發冷、退燒後持續活動力不佳、退燒後呼吸急促或喘/胸悶胸痛、持續性的嘔吐、頭痛或腹痛、超過12小時未進食或排尿。

最後，在國小疫苗方面，陳其邁表示已與各學校研議如何施打，等候中央通知，並認為現在最重要的是輕重症分流，維持醫療平衡。