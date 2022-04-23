恐怖黃狗撕咬女童...5大人拉不開　事後「人間蒸發」疑遭飼主藏匿

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社會 社會焦點 保障人權

高雄惡犬出沒！撕咬5歲妹妹後落跑　駭人傷勢曝光家屬怒：兇手呢！

▲▼小港惡犬咬女童 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲家屬PO網尋找疑似咬人的大黃狗。（圖／翻攝自臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名5歲女童1個多月前在小港區松南街上，疑似被一條大黃狗攻擊，惡犬咬住女童不放，身旁4、5個大人都拉不開，女童被咬得遍體鱗傷，現在看到狗兒就會害怕，家屬報警找尋「兇狗」未果，於是在臉書社團上PO出女童的慘狀，呼籲家長小心家中幼童；警方表示，無法確定是哪條狗咬了女童，而高雄市動保處則說，若咬人的狗屬家犬，飼主讓狗出門卻無7歲以上的人陪同，最高可罰1萬5000元。

▲▼小港惡犬咬女童 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲女童臉頰傷痕累累。（圖／翻攝自臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」）

有網友在臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」發文表示，「想請大家幫忙找這一下這只狗，因3月12日在小港松南街，我家5歲妹妹被一隻大狼狗咬得到處是傷，到目前還沒找到這隻狗，就拜托大家幫忙找找，如果我不講出的話，怕第二個受害者意外發生，拜託拜託，謝謝大家。」

▲▼小港惡犬咬女童 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲女童臉頰傷痕累累。（圖／翻攝自臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」）

Po文網友者並貼出女童受傷與疑似咬人的狗的照片，只見小女孩的兩側臉頰、胸前、脖子也都是傷痕累累，讓人看了十分心疼不捨。

由於疑似咬人的大黃狗頸部有項圈，女童家屬也質疑狗兒是有人飼養，但出事後就把狗兒藏起來，所以找不到，PO文一出，馬上引發熱議，網友直說，「太可怕了吧，這種放養的主人真的是很過份」、「垃圾主人比狗不如」。

▲▼小港惡犬咬女童 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲女童胸口也被咬傷。（圖／翻攝自臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」）

Po文網友接著說，「當時狗的嘴裏還咬著一隻鞋子一邊走一邊玩，走到小孩面前一下把小還住，小孩被嚇到大聲哭，當時有報警，昨天警察跟我說還沒找到，也叫我自己找找，我也有去找，可是還沒找到，現在妹妹看到狗就會怕」。

不少網友都質疑為何一個月了為何還沒破案？對此，也有網友解釋「當天警察跟義警巡守隊，馬上去找狗，主人應該知道闖禍了，馬上藏起來，像人間蒸發都找不到，監視器也沒狗的行蹤，並不是沒處理」。

▲▼小港惡犬咬女童 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲女童的脖子也有傷口。（圖／翻攝自臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」）

對此，高雄市動保處表示，案發當時並未接獲通報，後續會派案請警察單位提供相關證據，若是有明確事證，可依動保法寵物出入公共場所，需有7歲以上人伴同，若為家犬，且無人伴同，可處3000元至1萬5000元罰款。

警方則表示，3月初接到民眾報案後，立即派員調閱監視器找尋，雖然民眾指咬傷小孩的是一隻像狼犬的黃色狗狗，他們在監視器有看到一隻黃狗，但究竟是不是那隻咬傷，沒有任何證據，無法證實就是是黃狗咬傷小孩，警方不能隨便亂指哪隻狗咬傷人。

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