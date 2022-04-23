上班到一半「接獲確診了」　他嚇搭防疫小黃！司機1原因丟包路邊

▲今本土確診4126例。（圖／ETtoday直播）



網搜小組／劉維榛報導

今（23）日疫情記者會上，有媒體轉達，一位民眾投訴，上班上到一半，接獲確診通知，嚇得他趕緊叫防疫計程車，但司機卻告知「匡列名單沒有他」，於是要求民眾下車，自行在路邊攔車回家，讓當事人非常傻眼。

對此，指揮官陳時中質疑，司機怎會知道匡列名單「沒有他」？陳時中再三強調，以接到通知為準，並非以收到居隔通知書為條件，接下來有相關程序在，相信防疫計程車司機不是排斥確診者，會再進一步與業者溝通。