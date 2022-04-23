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陳時中拋「居隔改7天」　下週專家會議後決定

記者洪巧藍／台北報導

今（23）日新增4126例本土病例，指揮中心上午急召台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市6個高風險縣市的首長開會。指揮中心指揮官陳時中表示，防疫會議初步共識，要簡化疫調；另也研擬以篩檢降低居隔強度，初步參考國際經驗把居家隔離天數縮短為7天，下週舉辦第二次縣市會議與專家會議後決定。

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增4,204例COVID-19確定病例，分別為4,126例本土個案及78例境外移入(58例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。陳時中表示，COVID-19防疫綜合討論會議初步獲共識：

第一、「重點疫調」實施辦法：

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1、以診者發病日或檢陽性日(無症狀者)前2天起所接觸之密切接觸者
2、密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事
3、確診者應主動通知同住親友及校方、公司、機關(構)之防疫長,並提供防疫長之聯資料給衛生局
4、由衛生局發送正式通知及名冊格式給校方、公司、機關(構),請其協助匡列密切接觸者並回傳名冊，依名冊開立電子居隔單

第二、以篩檢降低居隔強度，並於4/25召開第二次討論會議

陳時中表示，居隔管理包含天數和執行強度，初步討論許多國家相關經驗，居隔天數以7天為主，也有相關科學根據，至於強度就比較沒有直接討論，7天是否都要電子圍籬，還是一定範圍可以用快篩取代隔離。

陳時中說，這個大方向大家認同，把居家隔離天數或者強度也好，將提出方案，各地方政府也可以提出想法來綜整，4.25召開第二次會議，再於下週召開專家會議。

▲▼ 0423COVID-19防疫綜合討論會議初步共識。（圖／指揮中心提供）

▲COVID-19防疫綜合討論會議初步共識。（圖／指揮中心提供）

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