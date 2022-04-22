快訊／台北市議員黃郁芬確診！打3劑突破性感染：辦公室同仁有症狀

▲台北市無黨籍議員黃郁芬確診。（圖／翻攝自臉書／黃郁芬 台北市議員）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市無黨籍議員黃郁芬22日晚間在臉書坦言確診，強調自己今年1月就接種3劑疫苗，不料19日在台北市議會與確診者足跡重疊，21日辦公室同仁又出現症狀，引起她警覺，立即居家快篩，結果2次快篩都是陽性，只好在21日晚間11點多自行至醫院採檢PCR後返家自主隔離，今天22日檢測陽性確診，已入住防疫旅館。

黃郁芬表示，在她21日深夜出現症狀、自主快篩前，她沒有被通知匡列，也不需要隔離，所以當天照常出席了相關行程，但好在會勘行程皆在室外，而且現場人員皆依規定全程配戴口罩。而她獲知確診後，隨即依照衛生單位赴防疫旅館隔離，「目前是有些微喉嚨痛、頭痛與流鼻水症狀，但算是輕微，大概就是小感冒程度。」

黃郁芬臉書全文如下：

跟大家報告一件事，我剛剛收到了PCR檢測報告，結果為陽性。



雖然我不曾鬆懈戴口罩、勤洗手的基本防疫工作，也在政府開放我這個年齡層可以打疫苗的時候，馬上就去約了疫苗、並在今年一月就接種了第三劑。



不過，因為這周二（19日）台北市議會有確診者足跡，我在週二當天有在議會質詢，再加上昨天傍晚辦公室同仁出現症狀，在昨天晚間8點左右我也開始喉嚨痛，為求謹慎，我便立即做居家快篩。

由於兩次快篩都是陽性，我也在昨晚11點左右，自行至醫院採檢PCR後返家自主隔離，並立即通知全體辦公室同仁預防性自主居家隔離。



而在今天下午，我得知PCR檢測結果後，也遵循衛生單位的指示，前往防疫旅館進行隔離，後續將配合衛生單位的防疫措施及相關疫調工作，而辦公室同仁等密切接觸者也將遵循衛生單位指示進一步做PCR檢測。



由於我在昨天深夜出現症狀、自主快篩之前，並沒有被通知匡列、也不需要隔離，因此昨天照既定規劃出席了相關會勘及拜訪行程，會勘行程皆在室外，且現場全體人員皆遵守防疫規定全程配戴口罩。

對於這幾天會勘、會議等工作，而與我有所接觸的同仁與夥伴，如果因為我的確診影響到大家的生活，真的感到非常抱歉。



我知道大家聽到隔離的消息，一定會很緊張，因為我昨天快篩陽性時也是一樣。

但我也想拜託大家，盡可能保持穩定與冷靜，台灣正在逐步進入防疫減災階段，只有大家一起冷靜的配合防疫措施，我們才能撐過去。



我本人今天早上開始，就嚴格遵守一人一室規定，足不出戶，一邊安排工作、一邊等待PCR篩檢結果。

在獲知確診結果後，也馬上依照衛生單位安排隔離。目前是有些微喉嚨痛、頭痛與流鼻水的症狀，算是輕微、大概就是小感冒程度。

我的辦公室也會嚴守防疫規定，在居隔期間也會持續為各位線上服務，不會因此間斷，請大家不用擔心。



從昨天出現症狀開始，我一邊確認相關防疫規定、一邊遵循防疫指引行動，在深夜的採檢站，除了我之外，還有媽媽帶著發燒的小朋友、有年輕女性背著大包包等待採檢，也有已經採檢完的年輕男子準備離開。

從頭到尾，每個人都按耐著心中的焦急緊張，謙和有禮地遵循醫護人員指示、詢問相關事項。



面對可能確診的狀況，每個人心中都一定會恐懼不安，沒有人想要確診，也沒有人願意看到其他人因為自己的身體狀況而受到影響。



台灣正處於關鍵的疫情轉型期，我們每一個人都可能隨時面臨身邊有人確診、與疫情共存的狀況，只要好好遵循中央流行疫情指揮中心的防疫規劃，對彼此多些體諒，少些誤會謾罵，只要同心協力，我相信台灣一定可以好好走過這段疫情轉型期。



謝謝所有的醫護人員及衛生單位的同仁們，堅守崗位、穩定民眾的情緒，因為有你們這兩年多以來的努力，台灣才可以一步步走到現在，我們要繼續攜手渡過難關，只要大家懷抱信心，一定可以做到的。

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