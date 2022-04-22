北農一周確診40人　22日起需打滿3劑才可進拍賣場

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，22日全台本土確診數來到3766例。為了降低疫情對基層民生必需品的衝擊，台北農產公司在宣布，22日起，員工及從業人員（含流動人員）應接種3劑新冠肺炎疫苗，才可進場作業；已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑。另外，若新進人員於首次服務前倘未完整接種3劑疫苗，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

根據統計，自4月17日至4月22日止，北農員工篩檢出23人確診，派遣工2人、拖工11人、承銷業者4人，整體場域內共計40人確診。

鑒於國內疫情持續升溫及Omicron新型變異株威脅尚未減緩，北農表示，本公司員工及相關從業人員因屬COVID-19公費疫苗接種第7類對象（各類批發市場第一線工作人員），即高接觸風險、維持社會機能正常運作者。

因此，4月22日起，本公司員工及從業人員（含流動人員）皆應接種3劑COVID-19疫苗，始得進場作業；已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑。新進人員於首次服務前倘未完整接種3劑疫苗者，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

北農指出，若人員曾為新冠肺炎確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明，惟應於解除隔離滿3個月後，依時程儘速完成接種3劑COVID-19疫苗，新進人員並應於首次服務前，提供自費3日內PCR檢驗陰性證明。

若人員經醫師評估且開立不建議施打新冠肺炎疫苗證明，或個人因素無法施打者，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。