　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北農一周確診40人　22日起需打滿3劑才可進拍賣場

▲▼台北農產公司,北農,第一果菜批發市場,市場,蔬菜。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，22日全台本土確診數來到3766例。為了降低疫情對基層民生必需品的衝擊，台北農產公司在宣布，22日起，員工及從業人員（含流動人員）應接種3劑新冠肺炎疫苗，才可進場作業；已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑。另外，若新進人員於首次服務前倘未完整接種3劑疫苗，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

根據統計，自4月17日至4月22日止，北農員工篩檢出23人確診，派遣工2人、拖工11人、承銷業者4人，整體場域內共計40人確診。

鑒於國內疫情持續升溫及Omicron新型變異株威脅尚未減緩，北農表示，本公司員工及相關從業人員因屬COVID-19公費疫苗接種第7類對象（各類批發市場第一線工作人員），即高接觸風險、維持社會機能正常運作者。

因此，4月22日起，本公司員工及從業人員（含流動人員）皆應接種3劑COVID-19疫苗，始得進場作業；已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑。新進人員於首次服務前倘未完整接種3劑疫苗者，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

北農指出，若人員曾為新冠肺炎確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明，惟應於解除隔離滿3個月後，依時程儘速完成接種3劑COVID-19疫苗，新進人員並應於首次服務前，提供自費3日內PCR檢驗陰性證明。

若人員經醫師評估且開立不建議施打新冠肺炎疫苗證明，或個人因素無法施打者，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
男乘客邀3P　空姐轉行當「慾女網紅」空中激戰拍片
考場外遇「便衣男」擊掌打氣　一看竟是國際巨星！
靠瀉藥才能上！30歲女大腸「爬滿豹紋斑」黑慘
快訊／北市議員黃郁芬確診：辦公室同仁有症狀
世界地球日首發！北捷「山系車廂」彩繪台灣限定　搶看24種珍稀
疫苗接種站現爆量人潮！她排隊一問才知「發完了」：當我們傻子
上廁所跌進50條鱷魚池中！　他慘被分食
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市府又爆疫情！黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

快訊／台北市議員黃郁芬確診！打3劑突破性感染：辦公室同仁有症狀

北農一周確診40人　22日起需打滿3劑才可進拍賣場

蔡英文特赦韓豫平、張淯森　國防部將予復職、補償撤職期間損失

推「氣候變遷因應法」有成　洪申翰曝心境：力拼今年完成立法

雙北家長憂線上教學影響5月會考　北市：會結合大型考試模擬演練

管碧玲車掃中和推薦張嘉玲　兩人高雄結緣原因曝

疫情衝擊　小巨蛋5月檔期4檔喊卡、1檔還在觀望

快訊／北市494位輕症確診者在宅照護　中山區65人最多

山田摩衣獲林靜儀力挺　盼將「新女力典範」帶進新北議會

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

3萬8無痛入手30年中古車！ 搭汰舊換新政策=0成本開車

北市府又爆疫情！黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

快訊／台北市議員黃郁芬確診！打3劑突破性感染：辦公室同仁有症狀

北農一周確診40人　22日起需打滿3劑才可進拍賣場

蔡英文特赦韓豫平、張淯森　國防部將予復職、補償撤職期間損失

推「氣候變遷因應法」有成　洪申翰曝心境：力拼今年完成立法

雙北家長憂線上教學影響5月會考　北市：會結合大型考試模擬演練

管碧玲車掃中和推薦張嘉玲　兩人高雄結緣原因曝

疫情衝擊　小巨蛋5月檔期4檔喊卡、1檔還在觀望

快訊／北市494位輕症確診者在宅照護　中山區65人最多

山田摩衣獲林靜儀力挺　盼將「新女力典範」帶進新北議會

北市府又爆疫情！黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

拒跟小玉和解…「換臉A片」受害正妹實況主告到底：不稀罕那破錢！

健保署長李伯璋接觸確診警察　急取消行程「明天將快篩」

影／勞退自提6%退休月領2萬！專家呼籲開放勞退自選

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！　3天內剛錄2節目：滿滿的愧疚

崑大電機所林俊宇錄取國立大學博士班　致力成為半導體產業專才

林立林承飛二游配　林靖凱：就像我跟坤宇

Faye爽被上空猛男「公主抱」　羞到臉紅：我一直在用力

獨／季芹17歲第一個緋聞對象是他！　關繼威：看到她現在很幸福

台電員工脫序示愛又罵「婊子」　考績變丙反求償162萬：還我聲譽

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

政院：123.5萬劑24日前鋪貨至全國通路

快訊／侯友宜開砲陳時中「方向緩不濟急」　以篩代隔需要配套

快訊／新北本土今＋1000　果菜市場明起管制「進場條件3選1」

北市4／25起國高中遠距教學　新北暫不跟進

周玉蔻快篩2次都陰性：明天要請教指揮中心

何時與病毒共存？陳時中：再等345萬人確診

快訊／柯文哲宣布國高中下周免到校　有必要會延長

快訊／1300億餘額延用到明年 　《紓困條例》修正案立院逕付二讀

LIVE／新北單日爆1325例　侯友宜最新說明

快訊／新北居隔2萬多　侯友宜曝一週前早跟陳時中反映過

LIVE／北市確診+739！北市國高中生下周免到校　柯文哲最新說明

快訊／北市增739例確診　信義區94例、中山區93例、大安區90例

更多熱門

相關新聞

高雄大姐頭撂人帶刀討債　居隔發燒警未逮人

高雄大姐頭撂人帶刀討債　居隔發燒警未逮人

高雄市一名陳姓男子欠曾女6萬多元，曾女便委託蔡姓友人幫忙討爛帳，雙方約定好在2月24日深夜到陳男家討債，蔡男帶著一幫人持刀衝進陳男家，陳男嚇壞急從4樓跳下逃命。市警局發動掃黑行動，日前逮獲蔡男等4人到案，不過曾女因和金芭黎舞廳確診者有接觸，隔離期間還發燒，請示檢察官後暫時先不執行逮捕。

獨／「你小孩被匡列了」　安親班通知家長才知

獨／「你小孩被匡列了」　安親班通知家長才知

家長憂線上教學影響會考　北市：會結合大考模擬演練

家長憂線上教學影響會考　北市：會結合大考模擬演練

疫情衝擊　小巨蛋5月檔期4檔喊卡、1檔還在觀望

疫情衝擊　小巨蛋5月檔期4檔喊卡、1檔還在觀望

台鐵新竹站7人確診　多名第一線員工

台鐵新竹站7人確診　多名第一線員工

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫北農台北農產公司

讀者迴響

熱門新聞

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

老舊公寓居家照顧怎麼下樓取藥？陳時中：把鑰匙丟下樓

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

快訊／本土+3766「全台22縣市都中鏢」

今晚起全台有雨　1區雨勢最猛

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面