香港宣布解禁！5／1起開放「海外旅客入境」　檢疫比照港人

▲香港5月1日起開放海外旅客入境，航班熔斷機制亦放寬。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

香港近期第5波疫情逐漸緩和，經濟及民生活動開始恢復。香港政府22日宣布，非香港居民5月1日凌晨0時起得入境香港，入境時的檢疫安排與香港居民相同，另外航班的熔斷機制亦放寬，由全機有3名乘客確診，改為5名以上或全機乘客百分之五或以上確診，航班才會禁飛5天。

綜合港媒報導，香港政府22日宣布，考量到近期疫情趨緩，5月1日凌晨0時起容許，過去14天曾經在海外地區逗留的非香港居民入境，入境前後的檢疫安排與香港居民相同，包含完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測（PCR）取得陰性報告、預訂指定檢疫酒店，由專車送至指定酒店，接受至少7天檢疫等。

據悉，港府早先為因應本地及海外疫情，自2020年3月25日起禁止曾在不同海外地區停留的非香港居民入境，以減少海外地區入境的人流。

除了開放非香港居民入境外，針對航班的熔斷機制亦放寬，原本航班有3名乘客確診就要停飛，改為5名以上或全機乘客百分之五或以上確診才會停飛，停飛時間由7天縮短至5日，另外若發現航空公司放任未滿足防疫規定的乘客登機，加上該航班又有3名乘客確診，亦會觸發熔斷機制，禁飛5天。

旅客抵達香港後，必須在機場接受核酸檢測（PCR），未來預計會加入快速抗原測試，期望能夠更早發現患者、安排隔離，預計5月初實施。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完