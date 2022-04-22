疫苗接種站現爆量人潮！她排隊一問才知「發完了」：當我們傻子

▲捷運接種站出現搶打疫苗人潮。（圖／翻攝自Facebook／民生社區大小事，下同）

記者閔文昱／綜合報導

指揮中心宣布，今（22日）起將加強第3劑疫苗接種規範，包括24類場所工作人員、進出健身房及參加旅遊團等，皆須打滿3劑疫苗。對此，有民眾直擊，捷運疫苗接種站22日下午出現大量排隊人潮，不過詢問服務人員後，對方卻告知「號碼牌中午就發完了」，讓她氣炸直呼「那當我們排隊的人是傻瓜嗎？」

一名女網友22日在臉書社團「民生社區大小事」發文抱怨，現今政府政策變動，要打完第3劑疫苗才能進出、旅遊等，導致打疫苗人潮突然暴增，所謂隨到「隨打亂象」也多，提醒大眾「不要隨到隨打。」

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原PO表示，政府公告捷運接種站施打時間是14時到17時，她在13時30分抵達時，排隊人潮已經從大廳排到樓梯上再到樓下一大圈，然而她去詢問工作人員「會不會排到她們時就沒號碼牌了？」對方竟稱，「號碼牌12點多開始發放，現在早就發完了。」讓她不禁怒批，「那當我們排隊的人是傻瓜嗎？」、「這種隨到隨打，你當我們排隊的是傻瓜。」

文章曝光後，不少網友紛紛留言，「政策亂七八糟又不知變通，真不知道在搞什麼」、「政府刻意製造的群聚機會啊！大部份的人民，平常就很愛群聚」，不過也有人質疑，「前些日子，有疫苗又不用排隊時不去打，讓疫苗過期報銷」、「之前人少不去打，現在群聚打不到…人啊」、「就非要等要疫情升溫才要打，之前幹嘛都不動作」。