離譜師無罩傳學生！開嗆「為何不早點確診」　丟差後更慘下場曝

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投縣一名男老師日前參加阿妹演唱會，染疫後傳給班上學生，共3所學校遭波及停課；然而，男師卻在隔離中開直播狂噴，「隔離後薪水照領，還不用扣錢，為何不早點確診？」，瞬間引爆家長怒火，眼看輿論越燒越大，他再度現身道歉，並已口頭請辭。南投縣府教育處也將召開評議會，對於其不當言論議處，由於男子為代課老師，並非正式老師，即便教評會記過，也不會留下紀錄，不過相信男子的言論也已影響到其日後任職機會。

該名老師在南投縣竹山鎮某國小任教，日前北上看阿妹演唱會，結果返校後疑似出現咳嗽症況，但卻沒有通報也未戴口罩，害得班上一名學生確診，所以全校停課10天，由於該名同學有上安親班，因此同間安親班另2所國小的部分同學，也自主停課1.5天，累計影響3校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過該名代課老師竟在隔離期間開直播中，大言不慚地說，「（隔離期間）薪水照付，縣府會幫你出代課費，裝肖仔，這樣都來這邊住就好了」、「薪水照領，為何不早點確診」。

此話一出，被廣大家長群起撻伐，「這種言論還配當老師嗎」、「讓他永遠確診吧」、「這種人不配當老師。會誤人子弟」、「這些小朋友的健康，他賠得起嗎」。

南投縣府也對此表示，該名老師的發言確實不妥，會由學校進行了解，並召開考核會議處，最嚴重將他解聘，不過該師已在22日上午口頭請辭，校方將依行政作業程序核准，不再舉行教評會。

但由於該師為一年一聘的代課老師，並非正式老師，即使教評會記過，也不會留下紀錄，只是經此風波，甚至引起廣大輿論關注，相信該師往後若要應徵相關教職恐增加不少難度。