習近平全票當選！　廣西「率先擁護」中共黨的二十大代表

▲廣西率先表態選舉結果出爐，習近平全票當選黨的二十大代表。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

今年下半年中共即將召開二十大，領導班子有所調整。中國共產黨廣西壯族自治區代表會議4月21日至22日在南寧召開，此次會議重頭戲是選出廣西壯族自治區出席黨的二十大代表。陸官媒《新華社》稍早快訊報導，廣西率先表態，選舉結果出爐，廣西參選的黨中央提名的代表候選人，習近平以全票當選黨的二十大代表。

大陸官媒央視《新聞聯播》今晚頭條報導，大會於上午舉行正式選舉。主播旁白描述，「當大會宣佈習近平同志在選舉中以全票當選黨的二十大代表時，全場爆發出長時間熱烈的掌聲。」

根據《新華社》報導表示，「代表們認為，習近平全票當選二十大代表，是廣西250多萬名黨員、15多萬個基層黨組織的共同意願，充分體現了5700萬廣西各族幹部群眾對習近平的衷心愛戴，反映了億萬人民緊跟偉大復興領航人踔厲篤行，開創更加美好未來的共同心聲和強烈願望。」

報導強調，「代表們表示，要深刻領會『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』，忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心，把習近平的關心和激勵轉化為幹事創業的實際行動。」

▲廣西壯族自治區黨委記者會，介紹自治區黨委第十二屆委員三次全會情況。（圖／翻攝中國商報 ）

據了解，黨廣西壯族自治區第十二屆委員會第三次全體會議17日在南寧召開，全會由自治區黨委常委會主，自治區黨委書記劉寧同志發表談話特地強調，全會深刻領悟「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」，是一次高舉旗幟、維護核心的大會。

二十大代表選舉全會召開前夕，自治區黨委專門製作六集電視專題片《緊跟偉大復興領航人踔厲篤行》。第一輪於17日播放完畢，明顯以實際行動全力幫習鋪墊二十大順利召開。