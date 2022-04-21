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大陸 大陸焦點 特派現場

博鰲論壇今開幕　習近平視訊出席提出「全球安全倡議」

記者蔡儀潔／北京報導 

2022年博鰲亞洲論壇以「疫情與世界」為年會主題，今（21）日舉行開幕式，大陸國家主席習近平視訊出席並發表主題演講。他在會上提出「全球安全倡議」，強調不論世界發生什麼樣的變化，中國改革開放的信心和意志都不會動搖，長期向好的基本面不會改變。

▲▼ 2022博鰲論壇，習近平 。（圖／翻攝自CCTV）

▲習近平視訊出席博鰲論壇 。（圖／翻攝自CCTV）

習近平在會上發表《攜手迎接挑戰，合作開創未來》的主旨演講。他表示，過去兩年多來，國際社會為應對新冠肺炎疫情挑戰、推動世界經濟復甦發展作出了艱苦努力，中國已經向120多個國家和國際組織提供超過21億劑疫苗，將繼續向非洲、東盟分別援助6億劑、1.5億劑疫苗，為彌合「免疫鴻溝」作出積極努力。

習近平提出3點倡議，分別是堅定維護亞洲和平、積極推動亞洲合作及共同促進亞洲團結，稱亞洲好世界才能更好，「我們要繼續把亞洲發展好、建設好，展現亞洲的韌性、智慧、力量，打造世界的和平穩定錨、增長動力源、合作新高地。」

他表示，2個多月前中國成功舉行了冬奧會、東殘奧會，下半年將召開中國共產黨第二十次全國代表大會，「擘畫中國未來發展藍圖」，中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，將為世界經濟企穩復甦提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。

▲▼ 2022博鰲論壇，習近平 。（圖／翻攝自CCTV）

▲習近平發表演講。（圖／翻攝自CCTV）

習近平強調，不論世界發生什麼樣的變化，中國改革開放的信心和意志都不會動搖，將擴大高水平對外開放，深入實施外資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資範圍，優化外資促進服務，增設服務業擴大開放綜合試點。

他指出，中國將扎實推進自由貿易試驗區、海南自由貿易港建設，對接國際高標準經貿規則，推動制度型開放。中國將全面實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，推動同更多國家和地區商簽高標準自由貿易協定，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，將堅持高標準、可持續、惠民生的目標，積極推進高質量共建「一帶一路」。

習近平表示，中國將始終不渝堅持走和平發展道路，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

▲▼ 2022博鰲論壇，韓正 。（圖／翻攝自CCTV）

▲今年由大陸國務院副總理韓正到場出席。（圖／翻攝自CCTV）

2022年的博鰲亞洲論壇於20日至22日在海南博鰲舉行，年會主題為「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」。年會將以線下為主、線上線下相結合的方式舉辦，邀請各國政商學媒等各界代表與會，共商疫後亞洲與全球發展大計，聚焦綠色發展、創新發展、包容發展、合作發展，致力於促進國際團結與合作。

博鰲亞洲論壇2001年成立，於2002年起每年召開例行性年會，已成功舉辦了20屆，今年將邁入第21屆。 2012年開始，除2017年由時任國務院副總理張高麗出席外，均由國務院總理李克強和國家主席習近平輪流線下出席年會。不過2020年受疫情影響，博鰲論壇首次宣佈取消，隔年仍因疫情，無中國主要國家領導人到場線下與會。

由於該論壇每年廣邀國際政要、企業巨頭齊聚，就經濟合作、發展進行討論，因此在近年與北京一帶一路合作峰會、上海中國國際進口博覽會等，被視為中方重要的幾個年度主場大型外交活動之一。

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