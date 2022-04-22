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中國犯台恐更狠！《彭博》分析俄烏戰爭2種啟示：習近平不怕被制裁

▲▼中國的洲際彈道飛彈「東風-41型」能夠攜載核武攻擊美國本土。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國的洲際彈道飛彈「東風-41型」能夠攜載核武攻擊美國本土。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯向烏克蘭發起軍事侵略行動，隨著戰事從2月底持續至今，也帶給全球對於現代戰爭全然不同的啟示。美國外交政策學者、《彭博社》專欄作家布蘭茲（Hal Brands）撰文表示，俄烏戰爭帶給中國2種不同面向的觀點，一種是以更審慎的態度考慮如何發動犯台戰爭、同時因應美國高超的情報作戰；另一種是以突襲方式在短時間內大膽進犯台灣。

根據《彭博社》，從其他國家學習戰爭經驗，向來是人類歷史上的傳統，從20世紀初西方國家觀察日俄戰爭，尋找現代衝突爆發的線索；到了冷戰時期，華府與莫斯科當局從以阿戰爭汲取教訓，影響雙方對超級大國攤牌的方式；而至今，北京當局肯定正在仔細觀察俄烏戰爭上一連串事件，以及全球對俄羅斯總統普丁發動侵略行動的反應。

美國國防部高級官員與其他軍事專家在分析後指出，俄烏戰爭的爆發無非為中國提供警訊，提醒著北京當局若侵略為民族生存而戰的國家，是有多麼困難；而中國人民解放軍40多年來從未參與重大軍事衝突，如今可能已經意識到，另一支專制軍隊（俄軍）在執行現代戰爭的複雜任務上，其表現有多麼糟糕。

中國國家主席習近平可能也對美國高度掌握情報能力感到震驚，包括以西方國家為首的民主世界強加給莫斯科當局的經濟制裁、西方國家面臨無端攻擊時的團結力量，以及這場衝突可能將創造更強大的北約組織（NATO），習近平可能會以此為戒。

美國國防部高級官員等認為，這是西方國家官員希望中國汲取的教訓，停止對台侵略的計畫，從而讓俄烏戰爭有助於維護亞洲和平。

不過，布蘭茲也警告，俄烏戰爭恐怕會讓中國統治者吸取「截然不同」面向的教訓。因為習近平大概已經注意到，美國與其他西方民主國家雖然向烏克蘭提供武器、培訓軍事作戰人員、給予資金援助，但卻從未主動派軍隊加入戰鬥，且歐洲始終不願採取迅速停止購買俄羅斯能源等激進措施。

雖然俄羅斯侵略烏克蘭後面臨西方強大的經濟制裁，導致盧布狂貶；不過中國人認為，他們的經濟體系比俄羅斯更龐大、更複雜，且比俄羅斯更難以被扼殺。

因此在習近平看來，普丁的錯誤決策並不在於決定入侵烏克蘭，而是在於他以笨拙、優柔寡斷的方式入侵，使俄軍陷入戰爭泥沼，同時給予烏克蘭反擊機會。

如此解讀，恐怕會把習近平推向更危險的方向，同時說服習近平以壓倒性的軍事力量對台灣進行奇襲入侵，例如以多枚的導彈對台進行瞄準打擊、協調網路部隊攻擊癱瘓、結合台灣內部勢力進行暗殺或顛覆行動，並以大規模的軍隊毫不猶豫進行入侵，在美國等西方盟友介入前，先擊潰台灣抵抗勢力。

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