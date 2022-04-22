四川、河北省委書記「60後」接棒　中共二十大前密集調整人事

▲今年下半年，中共開二十大更換領導班子。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

今年是中共二十大換屆之年，近期持續公布人事調整消息。陸官媒《新華社》今（22日）報導指出，四川、河北兩省省委書記同日調整。倪岳峰接棒王東峰任河北省委書記，王曉暉接棒彭清華任四川省委書記，兩人皆為「60後」接棒。

報導指出，中共中央決定，倪岳峰同志任河北省委委員、常委、書記，王東峰同志不再擔任河北省委書記、常委、委員職務；王曉暉同志任四川省委委員、常委、書記，彭清華同志不再擔任四川省委書記、常委、委員職務。

▲「60後」 倪岳峰接棒王東峰新任河北省委書記。（圖／翻攝 中新網）

據了解，新接任河北省委書記的倪岳峰之前擔任海關總署署長、黨委書記。1964年9月生，安徽岳西人，畢業於清華大學，工學博士。曾任國家海洋局副局長、黨組成員，全國人大環境與資源保護委員會副主任委員等職。

2011年倪岳峰首次到地方工作，任福建省人民政府副省長、黨組成員，2013年，躋身福建省委常委，並任省紀委書記，2016年任福建省委常委、福州市委書記，同年升任福建省委副書記，並繼續擔任福州市委書記。

▲ 「60後」王曉暉接棒彭清華新任四川省委書記。（圖／翻攝 中新網）

新任四川省委書記王曉暉此前任中宣部副部長、國家電影局局長、中央文明辦主任。出生於1962年生，吉林省長嶺縣人，1986年畢業後即到中共中央宣傳部工作；2009年升任中央宣傳部副部長，此後又兼任中央政策研究室副主任等職。

時間往前推，中共省部級政壇3月31日和4月1日，一連兩日密集公布人事調動。4月1日，前工信部副部長王志軍出任黑龍江省委副書記，同日陝西省委常委名單更新，該省副省長郭永紅躋身省委常委，前四川省南充市委書記劉強亦入陝履新省委常委。

另外，3月最後一天公布變動的湖北、青海、寧夏黨委書記，上述省區的原黨委書記應勇、王建軍、陳潤兒均為年齡原因卸任，由王蒙徽、信長星、梁言順三人接任新職。

據了解，前青海省委書記王建軍是1958年出生，應勇與陳潤兒都是1957年生，達到退休年齡。依照三人「退休年齡」標準，可以看出中共人事調整以1958年作為分水嶺，按照中共省部級政壇之後調動，還有不少位省委書記將面臨去留問題。