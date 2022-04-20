博鰲論壇報告「2022亞洲經濟增長4.8％」 習近平21日視訊出席開幕式

▲2022亞洲博鰲論壇首場記者會。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

2022亞洲博鰲論壇明（21）日舉行開幕式，大陸外交部發言人華春瑩表示，國家主席習近平將以視訊方式出席並發表主題演講。2022博鰲論壇主辦方也在今（20）日舉行首場記者會並發表旗艦報告，報告稱，2022年亞洲經濟增速很可能低於當前國際貨幣基金組織的預測值，預計在4.8%。

▲大陸國家主席習近平將以視訊方式出席2022博鰲論壇開幕式。（圖／翻攝自CCTV）

《環球網》報導，博鰲亞洲論壇發佈《亞洲經濟前景及一體化進程2022年度報告》。這份年度旗艦報告認為，新冠肺炎疫情發展態勢、俄烏衝突後的地緣政治局勢、美歐貨幣政策調整節奏與力度、部分國家債務問題、關鍵初級產品供應和部分國家政府換屆等六大因素將影響亞洲經濟增長。

報告發表前，IMF（國際貨幣基金組織）公布了最新一期的《全球經濟展望報告》，將2022年和2023年的全球經濟增速預期均下調至3.6%。此前，世界銀行將2022年全球GDP增長預期從4.1%下調至3.2%。

大陸社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕預測，亞洲2022年的經濟增速仍能達到4.8%，高於IMF的預期，「從歷史上看，亞洲的增長速度比其他地區要快，目前這種增長勢頭保持著慣性。另一個關鍵是中國，中國的經濟體量佔整個亞洲的四成以上，領頭作用非常明顯。」

此外，博鰲亞洲論壇還發表另一份旗艦報告《可持續發展的亞洲與世界——綠色轉型亞洲在行動》，梳理目前亞洲氣候行動，分析綠色轉型的主要驅動力，並提供相應政策建議。

