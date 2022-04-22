台東縣府結合監理站部落文健站宣導　守護高齡者行的安全

▲台東縣府結合監理站主動前往部落文健站宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

高齡者行的安全交通部列為111年度宣導重點，並配合第2季（4-6月份）宣導主題「路口交通安全」，台東縣政府結合台東監理站等單位，主動前往部落文化健康站舉辦宣講活動，今(22)日開拔到台東縣卑南鄉利嘉文健站，並邀請監理站人員針對大型車內輪差,視野死角進行宣導，在高齡者交通安全宣導則邀請交通部授證合格宣導交通安全路老師劉瑾瑜藉由簡報及真實案例分享，讓長輩們對自身安全有進一步的認知。

為了加強高齡者交通安全宣導，交通部111年度並將高齡者行的安全列為宣導重點，台東縣政府今年度也配合交通部「四季交安專案」第2季（4-6月份）宣導主題「路口交通安全」，結合機關及民間團體力量，主動至原住民族部落文化健康站舉辦「高齡者交通安全宣導」，強化高齡者守法觀念，降低事故的發生。

縣府國際發展及計畫處於今日前往台東縣利嘉部落文健站辦理宣講活動，針對大型車內輪差,視野死角進行宣導，以及交通安全相關規定，在高齡者交通安全宣導則邀請合格路老師藉由簡報及真實案例分享。並宣導「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等警察執法重點項目。

為了讓原住民長輩們身歷其境，也邀請他們乘坐大型車，體驗視野死角盲區及內輪差皆是危險範圍，活動中也進行有獎徵答，贈送文健站內45位參加的長者實用安全帽，提醒原民長輩們運動或外出時，請注意行的安全。