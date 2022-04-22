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為身心障礙者謀福利　林氏父子捐贈台東高頂復康巴士

▲林氏父子捐贈台東縣政府高頂復康巴士。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林氏父子捐贈台東縣政府高頂復康巴士。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣幅員廣，且交通不便，為了身心障礙者謀福利，讓身障者外出之路更順暢，一對林氏父子於今(22)日相當低調的捐贈台東縣政府1部高頂復康巴士。

台東縣長饒慶鈴表示，目前台東縣身心障礙者的人口數為1萬6,431人，佔全縣人口總數的7.7%，是全國身障人口比例高的縣市之一，為了維護、倡議身障行動不便朋友們的權益與福利，我們有30輛復康巴士每天往返南北海岸線及縱谷地區，接送服務有需要的身心障礙朋友，每年復康巴士服務行動不便的人數達3萬1,400多人次。期待我們一起創造友善的在地環境、促進身障朋友們的社會參與，讓他們的生活更便利。

社會處長陳淑蘭指出，林氏父子的愛心捐贈，讓海岸線全長176公里的台東縣能有機會運用交通的佈點便利民眾的需求，尤其是身障朋友就醫、就學、休閒旅遊、訪友、購物、參加社區日間照顧服務等的交通接送，共同成就這善行美事。

陳淑蘭提及，自去年10月1日起縣府提供愛心計程車服務，預計今年5月份發行陪伴卡等，都是為身心障礙者提供多元性的愛心服務，並協助身心障礙者參與社會，回歸融合於主流社會的機會。

社會處說明，「復康巴士」主要提供身心障礙者的交通運輸服務，透過事前預約的點到點或到府服務方式，讓身心障礙者能免除無法掌握車輛接送時間和尋找轉乘大眾運輸工具的困擾。身心障礙者的服務，光靠家屬、政府及協力單位的力量是不夠的，社會大眾的愛心與熱心，才是串起幸福家園最重要的推手。

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