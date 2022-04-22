台東縣50座公廁掃碼賺綠點　萬點兌換衛生紙

▲台東縣50座公廁掃碼賺綠點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣配合環保署於即日起至7月31日止，推出公廁巡田水任務，也就是「公廁掃碼給評價 綠點兌換衛生紙」活動，歡迎民眾下載「環保集點」APP，在台東縣50處旅遊景點公廁掃碼評價，就可以賺取綠點，以參與評價的時間排序贈送，共3,000萬綠點送完為止，詳細的公廁名單可至活動網頁查詢(https://reurl.cc/OAbrq3)。

台東縣政府表示，為提升公廁服務品質，近年來台東縣針對部分老舊公廁進行修繕，自108年起至110年已修繕及新建的公廁計有87座，總計花費約3,300餘萬元。除了硬體的建設提升以及公部門平時巡檢公廁、各公廁管理單位自主管理外，也希望透過民眾共同參與，共同提升台東公廁環境品質，請大家在使用旅遊景點公廁後，掃碼參與活動給予評價，並藉由此方式共同監督公廁環境衛生，全面落實公廁「不濕」、「不髒」、「不臭」的3不原則。

環保局說明，為鼓勵民眾參與關心環保事務，環保署推出「期間限定」及「地區限定」的活動，如同農夫在巡田水的意象，透過巡查旅遊景點公廁，同時進行掃碼給評價，來讓公廁環境更好。民眾使用公廁後，只要掃描活動掃碼貼紙的QR Code，留下公廁使用整體意見，並上傳一張與掃碼貼紙自拍的合照，即可獲得500綠點，同一處公廁每人每天限評價1次，每人每天最多可掃碼評價3處不同的公廁，也就是每天最多可以獲得1,500綠點，民眾只要掃碼7天，即可獲得10,500綠點，可至超商兌換濕紙巾、沙拉油等實用的環保產品，累積10,000綠點還可以1次兌換1串物超所值的衛生紙。