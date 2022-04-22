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台東+35也爆小吃部傳播鍊　連結酒吧、球場足跡新增13人染疫

▲台東今日+35，台東市小吃部酒吧傳染鏈擴大。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+35，台東市小吃部酒吧傳染鏈擴大。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(22)日新增35名確診者，CT值介於12.4~36.98之間。從疫調結果初步推論，成功地區活動足跡者有13例、酒吧延伸5例、小吃部延伸8例、1例有外縣市旅遊足跡、2例與確診者有接觸、5例為池上一家人、1例為台東人於花蓮任軍職。

衛生局說明，從初步疫調了解，昨天公布的球場、酒吧以及小吃部確診者足跡互有重疊，今日新增的酒吧5位確診者多為4/17、18前往消費，小吃部延伸出的8位確診者足跡多為4/15到4/18。另外，池上有一家庭5人皆確診，推估因家中有成員於花蓮就學，該校老師有確診而傳染，相關疫調仍持續進行中。

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此外，今日也於藝文中心廣場設快篩站，截至上午12點止，結果篩檢計200案、目前有2人陽性，已安排PCR採檢，並持續疫調及匡列中；下午快篩服務也持續進行，衛生局呼籲為減緩醫療人員耗損並珍惜醫療資源，僅先提供有與確診者同時段足跡重疊的民眾進行篩檢。

另目前縣內因疫情停課資訊，教育處表示，寶桑國中因有教職員確診，經調查接觸5個班級，已達該校1/3班級數，為確保安全，全校今（22）日起至5月1日停止實體課程；賓朗附幼、三民國小和平分校，則因各有1名學生確診，同樣自今日起至5月1日停課。

另東大附小有1班學生因與確診個案有密切接觸，匡列隔離，為審慎起見，該班已於昨(21)日、今日2天採取預防性停課；豐年國小因有一名學生家長確診，該校1個班級學生列居家隔離，今日該班進行預防性停課一天。

縣府表示，為因應疫情及民眾對於快篩需求，明(23)日也將繼續於藝文中心廣場設快篩站，上午及下午各開放200名額，請民眾有足跡重疊者可前往篩檢，但一樣僅先提供有與確診者同時段足跡重疊的民眾進行篩檢。若民眾有相關Covid19症狀者，請直接配戴醫用口罩盡速前往醫院就醫。若得知為確診者的密切接觸者，請不要前往快篩，請先自行居隔，並主動告知衛生單位。

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