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台東縣宣布自25日起　暫停國小及幼兒園校外教學及跨校活動

▲台東縣政府宣布自25日起暫停國小及幼兒園縣內外校外教學及跨校活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府宣布自25日起暫停國小及幼兒園縣內外校外教學及跨校活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應疫情變化快速，台東縣政府教育處昨(21)日與所屬國中小校長召開防疫會議，因考量國小以下學童尚未接種疫苗，宣布自4月25日起，暫停國小及幼兒園縣內外之校外教學及跨校活動，惟體育競賽涉及國手選拔者不在此限；另各校如有特殊需求，應說明其必要性專案報府核准。國高中校園防疫規範則維持目前現有相關指引，如有縣內外交流或是體育競賽，請學校審慎評估前往之必要性，檢具防疫計畫報府核備。

教育處強調，為確保師生健康及守護校園安全，4月25日起防疫規範如下，縣內外交流、賽事等活動，國小及幼兒園暫停縣內外之校外教學及跨校活動，惟體育競賽涉及國手選拔者不在此限；有特殊需求，應說明其必要性專案報府核准、國高中校園防疫規範則持續維持現有指引，如有縣內外交流或是體育競賽，請學校審慎評估前往之必要性，檢具防疫計畫報府核備。

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此外，校園暫停開放，室內課程全程戴口罩、若有洽公需求，需檢附「施打2劑疫苗之黃卡」或3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，但自5月9日起入校需檢附「施打3劑疫苗之黃卡」、建議若用餐無法保持適當距離，則使用隔板。若有未詳盡說明部分則依目前防疫規定辦理，並依中央疫情指揮中心及教育部指引做滾動式調整及修正。

教育處表示，4月22日全縣各級學校最新停課資訊，經統計截至目前為止共19間學校停止實體課，因疫調持續進行中，是否延長停課時間將滾動式檢討另行公告。縣長饒慶鈴再次呼籲，為因應本土疫情升高，疫情變化快速，請尚未打滿3劑的民眾盡快施打，保護家人從自己做起。

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