北市國高中生下周免到校　「九年級生」5月底要會考可實體上課

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，指揮中心22日宣布國內新增3766例本土確診個案；其中，台北市部分新增739例。台北市長柯文哲22日宣布，下周起將演練國中、高中大規模的在家上課。但國中九年級因5月底要會考，副市長蔡炳坤說，若學校認為有實體授課需求，可以例外處理。

蔡炳坤表示，目前台北市有163所校園加上4機構，共61254師生停課，另外還有防疫假5900位。由於停課師生數大幅度成長，基於這些情況，下禮拜要做的擴大演練，加強防疫、減少群聚；預防危機，停課不停學；即將5月，也未大型考試做準備，讓學生有自主學習空間。

蔡炳坤強調，學校的線上教學演練從來沒斷過，這次面對這樣情況，下周起會讓公私立國高中進行大規模線上演練，以同步線上課程為主、不同步為輔，很重要的一件事，是測試能不能解決數位落差問題，提供給經濟落實學生或是多子女家庭的孩子提供行動載具與網路需求，希望學校能確實做到弭平數位落差。

另外，蔡炳坤提到，有家長提到國中九年級5月底要進行會考，怕影響到學習，因此這部分有例外，國中九年級若有需要，可以讓學校做實體教學，這部分可以有例外處理。

另外，關於國小生部分，蔡炳坤說，考量國小生在家需要家長陪同，所以目前暫時不納入，執行一周後會再做滾動式修正。