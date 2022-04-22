快訊／北市增739例確診　信義區94例、中山區93例、大安區90例

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，指揮中心22日宣布國內新增3766例本土確診個案。其中，台北市部分新增739例，分別居住於信義區94例、中山區93例、大安區90例，士林區、北投區及文山區各63例，萬華區61例、內湖區54例、松山區50例，中正區及南港區各38例，大同區32例。

北市衛生局指出，鑑於確診者在家隔離人數快速增加，考量其生活需求，22日公告，居家隔離、檢疫或居家照護民眾如有餐食及其他生活必需品之外送需求，北市各公寓大廈管理委員會須依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心公布之「COVID-19因應指引：社區管理維護」落實執行，不得禁止外送人員進入；如因故未能送達指定地點，由公寓大廈管理委員會代為送達並給予相關協助。

衛生局表示，違反規定者，依傳染病防治法第69條第1項第1款規定，處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰；必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之。

北市衛生局提醒，外送人員應落實實聯制登記作業，以及強化手部消毒等措施做好風險管控，在轉交餐食或生活用品時，應落實無接觸原則，可先以電話通知民眾送達時間，全程配戴口罩；管委會應維持環境衛生及配置防護用品，入口處應備妥口罩及乾洗手液，並針對社區公共空間公眾經常接觸的物體表面，如門把、扶手、洗手間、各式觸摸式設備、按鈕、空調出口以 1：50(當天泡製，以 1 份漂白水加 49 份的冷水)的稀釋漂白水/次氯酸鈉(1000 ppm)進行擦拭消毒。

居家隔離、檢疫或居家照護民眾請在外送人員或管委會離開後，配戴口罩後再領取相關民生必需用品，並保持勤洗手及清消習慣。為兼顧居家隔離、檢疫或居家照護民眾必要生活需求及降低社區傳播風險，請各公寓大廈管理委員會及民眾配合政策。