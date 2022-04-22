宜蘭+80！校園增15確診...師生累計百人染疫　喜宴傳播鏈終於+0

▲▼宜蘭衛生局公布22日＋80的確診與疫調情形。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭22日新增80名確診者之中，校園新增15名學生確診，師生累計百人、受影響學校44校，新增部分班級停課是公正國小、羅東鎮立幼兒園，新增15人中11人為居隔期間陰轉陽，累計受影響學校共44校，95位學生、5位老師確診。而晶園會館喜宴案＋4，皆是確診者的接觸者；魚販群聚案+3，其餘確診者仍在疫調之中。

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宜縣府表示，有關校園部分，22日新增15名學生確診，其中11人為居隔期間陰轉陽個案，累計受影響學校共44校，95位學生、5位老師確診。全校停課有2校，分別是武塔國小附設幼兒園、五結鄉立幼兒園；新增部分班級停課是公正國小、羅東鎮立幼兒園。另因五結鄉立幼兒園確診案感染源不明，21日已到校設站篩檢，總計篩檢146人，結果都是陰性。

另，晶園會館喜宴案再新增4人，皆是確診者的接觸者；魚販群聚案再新增3人，其餘確診者仍在疫調之中。

而喜宴衍生出收容所人員確診部分，22日雖無新增案，但截至21日累積確診總計31人(含員工14人、收容人15人、家屬2人)。為儘快阻斷收容所內疫情擴散，已請所方務必做好風險區劃及人員管控，縣府也將於22日下午派遣醫療團隊進駐，進行全面篩檢，全力協助該所遏止疫情。