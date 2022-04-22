　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭+80！校園增15確診...師生累計百人染疫　喜宴傳播鏈終於+0

▲▼宜蘭衛生局公布22日＋80確診與疫調情形。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭衛生局公布22日＋80的確診與疫調情形。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭22日新增80名確診者之中，校園新增15名學生確診，師生累計百人、受影響學校44校，新增部分班級停課是公正國小、羅東鎮立幼兒園，新增15人中11人為居隔期間陰轉陽，累計受影響學校共44校，95位學生、5位老師確診。而晶園會館喜宴案＋4，皆是確診者的接觸者；魚販群聚案+3，其餘確診者仍在疫調之中。

▲▼宜蘭衛生局公布22日＋80確診與疫調情形。（圖／宜縣府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼宜蘭衛生局公布22日＋80確診與疫調情形。（圖／宜縣府提供，下同）

宜縣府表示，有關校園部分，22日新增15名學生確診，其中11人為居隔期間陰轉陽個案，累計受影響學校共44校，95位學生、5位老師確診。全校停課有2校，分別是武塔國小附設幼兒園、五結鄉立幼兒園；新增部分班級停課是公正國小、羅東鎮立幼兒園。另因五結鄉立幼兒園確診案感染源不明，21日已到校設站篩檢，總計篩檢146人，結果都是陰性。

另，晶園會館喜宴案再新增4人，皆是確診者的接觸者；魚販群聚案再新增3人，其餘確診者仍在疫調之中。

而喜宴衍生出收容所人員確診部分，22日雖無新增案，但截至21日累積確診總計31人(含員工14人、收容人15人、家屬2人)。為儘快阻斷收容所內疫情擴散，已請所方務必做好風險區劃及人員管控，縣府也將於22日下午派遣醫療團隊進駐，進行全面篩檢，全力協助該所遏止疫情。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
快訊／台南+71！　30處足跡曝
以篩代隔「防疫保單」有理賠嗎？　業者給答案
快訊／柯文哲宣布國高中生下周免到校　若有必要再延長兩、三周
宏達電開獎！　今年股東會紀念品出爐
染疫居家照護想用「清冠一號」　2管道看診領藥
LIVE／北市確診+739！北市國高中生下周免到校　柯文哲最
快訊／北車借錢哥變恐怖色色男　亂摸熊抱落單女
快訊／高雄海量足跡公布　陳其邁愛店也上榜了
徐乃麟聚餐「同桌好友確診」　緊急取消《醫師好辣》錄影
剩6縣市守百例內！全台破2萬例「確診地圖」　陳時中：會再擴大
快訊／台中狂增183例　居家照護首日103人申請
竹縣+48！12歲以下5童染疫　31處足跡曝
這一杯超貴！　居隔男外出買飲料遭罰20萬
快訊／本土+3766「全台22縣市都有」　新北增1325最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

參加演唱會染疫還傳學生竟稱「早知道早點確診有錢領」　國小師挨批請辭

彰化+84！4縣市社團聯誼累計76確診　4餐廳吃飯...宜蘭合歡山旅遊

桃園採檢站陽性率破2%！最新RT值曝　鄭文燦：4天確診就倍增

台南+71！阿妹演唱會傳播鍊再+3　大遠百、新光三越、迪卡儂入列

宜蘭+80！校園增15確診...師生累計百人染疫　喜宴傳播鏈終於+0

快訊／疫苗不夠了！申請1萬劑只來5500　花蓮限縮地區接種數量

雲林+48！斗南鎮親友聚餐1傳9　褒忠托兒所老師母子確診

台東+35也爆小吃部傳播鍊　連結酒吧、球場足跡新增13人染疫

快訊／花蓮+100！　爆量足跡曝：一品香創始店、果菜市場入列

桃園+588！大竹派出所長染疫　和碩擴大採檢1627人「再增15陽」

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

參加演唱會染疫還傳學生竟稱「早知道早點確診有錢領」　國小師挨批請辭

彰化+84！4縣市社團聯誼累計76確診　4餐廳吃飯...宜蘭合歡山旅遊

桃園採檢站陽性率破2%！最新RT值曝　鄭文燦：4天確診就倍增

台南+71！阿妹演唱會傳播鍊再+3　大遠百、新光三越、迪卡儂入列

宜蘭+80！校園增15確診...師生累計百人染疫　喜宴傳播鏈終於+0

快訊／疫苗不夠了！申請1萬劑只來5500　花蓮限縮地區接種數量

雲林+48！斗南鎮親友聚餐1傳9　褒忠托兒所老師母子確診

台東+35也爆小吃部傳播鍊　連結酒吧、球場足跡新增13人染疫

快訊／花蓮+100！　爆量足跡曝：一品香創始店、果菜市場入列

桃園+588！大竹派出所長染疫　和碩擴大採檢1627人「再增15陽」

第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

參加演唱會染疫還傳學生竟稱「早知道早點確診有錢領」　國小師挨批請辭

澤倫斯基喊話各國　準備好和俄羅斯「斷絕一切關係」！

7旬父帶身障女遶境被失散4小時　清水警比對百人助團圓

彰化+84！4縣市社團聯誼累計76確診　4餐廳吃飯...宜蘭合歡山旅遊

人夫許仁杰一出場就被獻吻　回歸台八跟正妹火辣滾床

桃園採檢站陽性率破2%！最新RT值曝　鄭文燦：4天確診就倍增

防疫安心在家！東森寵物雲飼料用品免費外送　還有獸醫線上諮詢

傳陳菊打電話關切「國務機要費除罪」　監察院駁斥：不可能

看房「兩個月下好離手」被說太急　他嘆為何要等？一票全力挺

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

北市國小因家長請假難未採線上演練

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

快訊／本土+3766「全台22縣市都中鏢」

快訊／傳今日本土飆破3700例！　陳時中14:00說明

新冠流感化　專家：1類人免匡列居隔

老舊公寓居家照顧怎麼下樓取藥？陳時中：把鑰匙丟下樓

快訊／北北基桃花高「高風險6縣市」醫院暫緩探病

快訊／桃市+500新增確診個案　鄭文燦下午說明

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲宣布國高中下周免到校　有必要會延長

快訊／柯文哲宣布國高中下周免到校　有必要會延長

新冠肺炎疫情升溫，指揮中心22日宣布國內新增3766例本土確診個案；其中，台北市部分新增739例。台北市長柯文哲22日宣布，下周起將演練國中、高中大規模的在家上課，利用這機會檢視一遍軟硬體，先是用一周，如果有必要可以再延長兩周、三周。

快訊／北市增739例確診　信義區94例、中山區93例、大安區90例

快訊／北市增739例確診　信義區94例、中山區93例、大安區90例

剩6縣市守百例內！全台破2萬例確診地圖曝

剩6縣市守百例內！全台破2萬例確診地圖曝

楊志良喊捐千萬劑快篩　陳時中：不會因中國製就不過

楊志良喊捐千萬劑快篩　陳時中：不會因中國製就不過

竹縣+48　麥當勞、肯德基等31處列足跡

竹縣+48　麥當勞、肯德基等31處列足跡

關鍵字：

新冠疫情宜蘭＋80晶園會館＋4魚販群聚+3校園＋15422

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

北市國小因家長請假難未採線上演練

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面