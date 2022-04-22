快訊／北市494位輕症確診者在宅照護　中山區65人最多

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，北市22日新增739例確診個案。北市在本周起辦理輕症確診者在宅居家隔離，台北市副市長黃珊珊表示，北市12個區級關懷中心已經開設幾天，到21日為止，有4859位居家隔離者，494位確診者安排在宅隔離。

黃珊珊說，目前北市府行政區級的關懷中心都有30幾位同仁，希望在台北市很多區域裡，很多民眾是沒有症狀，尤其居家隔離民眾，很多都是年輕人或壯年，這部分都可以用雙向簡訊了解狀況，減少關懷次數，把工作量能留給老人、有小孩子等高風險者。

黃珊珊表示，整個關懷中心在運作時有些狀況，很多人居隔在家，過幾天就要篩檢，有些人篩到陽性就很慌張，有這些狀況的話就立刻打給區級關懷中心，會立刻派專責防疫計程車作接送。

黃珊珊提醒市民，區級關懷中心是服務居家隔離、居家檢疫或是確診在宅隔離的民眾，生活與醫療需求，其他民眾若疫情相關需求，可以打1999或其他防疫專線，把區級關懷中心的量能留給居家隔離需要照顧的民眾。

另外，黃珊珊也提到，昨天區級關懷中心運作的最大困擾，是中央系統有當機狀況，所以所有資料都是用手動列檔，希望中央可以開放批次上傳，否則當機情況下隔天還要重新輸入，會影響到作業。