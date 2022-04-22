花蓮4校再增8學生確診　累計39校停課...1幼兒染疫感染源不明

▲0422花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者林冠吟／花蓮報導

指揮中心22日宣布台灣新增3766例本土確診個案，再度創下新增確診數新高，其中花蓮新增100例。而在花蓮縣校內師生確診因此停課的情形中，花蓮縣22日在新增4所學校共8生確診，其中一名學生為私立台大幼兒園學童，感染源不明，其餘宜昌國中新增4生確診、北埔國小新增2生確診、稻香國小新增1生確診。

花蓮縣府指出，宜昌國中先前傳出一名老師確診後，22日再新增4位學生確診，為3名7年級學生，不過由於幾名確診學生並未進校也未與同學接觸，因此當事3班自14日起至23日暫停實體課程；另，9年級1生確診，因該生有進校參加自習課程，有接觸同學，因此該班自20日起至29日全面停課。

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在北埔國小部分，新增2生確診，分別為4年級與6年級學生，1人未進校，且2人均為家長確診後而遭到感染，因此當事班級15日起至24日停課；稻香國小也有新增1生染疫，同樣為家長傳染給小孩，該當事班級停課時間與北埔國小相同。

至於私立台大幼兒園新增1名幼兒確診，目前仍需進一步釐清其感染源，該班自22日起至5月1日停課。目前花蓮縣內總計39所學校因疫情關係而停課，為花蓮市16所、吉安鄉6所、秀林鄉9所、新城鄉6所、鳳林鎮1所與萬榮鄉1所。