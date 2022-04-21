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台南市議員參選人曾之婕　街頭舉牌提醒「第三劑打了沒」？

▲台南市東區市議員參選人曾之婕，也在車站及社區舉牌提醒民眾打第三劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區市議員參選人曾之婕，也在車站及社區舉牌提醒民眾打第三劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自4月22日起，團體旅遊需完成第 3劑追加劑始能參加出遊，台南市東區市議員參選人曾之婕，在車站及社區舉牌提醒民眾「第三劑打了沒？」，但她希望除了民眾配合接種疫苗做好防疫以外，政府宣布新規範之前能夠先做好橫向溝通，以免民眾和旅遊業者措手不及，引起不必要的糾紛。

由於這周以來，每天確診人數都破千人，甚至單日還有近3千人，疫情反撲的趨勢尚未減緩，原先早早預定的團體旅遊，指揮中心並未明令禁止出團，但也規範參加團體旅遊的旅客及旅行社工作人員，均需完成第3劑疫苗接種，即使另有特例，如學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等，不需要符合完成第3劑接種的規定，但台南市社區鄰里的旅遊活動，也大都暫停舉辦。

▲台南市東區市議員參選人曾之婕，也在車站及社區舉牌提醒民眾打第三劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因為有許多民眾還並不甚了解團體旅遊的新規範，服務處幾天以來接到許多詢問電話，曾之婕決定前往車站及社區舉牌提醒民眾「第三劑打了沒？」，讓民眾能夠配合目前政府實施的規定，也公開呼籲民眾出遊，除了完成第三劑以外，更要隨時遵守防疫措施，做好自身的防護。

但是曾之婕也指出，許多團體旅遊的行程大都是很久之前就已經預定，而且民眾也必須繳交所需費用，旅遊業者更要先行向旅宿業、餐廳業、運輸業或遊樂園預付訂金，政府防疫措施隨疫情變化加嚴無可厚非，但至少也必須做好配套措施，譬如旅行團行程取消如何退費等，才不致引起消費糾紛。

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