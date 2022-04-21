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台南確診+33！再爆鹽水教會傳播鏈25人染疫　阿妹演唱會+3

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，鹽水教會等新傳播鏈等25人，軍營相關衍生1人、阿妹演唱會相關衍生個案3人、科技廠相關個案2人、小琉球旅遊團個案接觸者1人、學校個案同住家屬1人。

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲說，在鹽水某教會的活動有2例，疫調中的就是現在我們還在追蹤感染源的部分大概有23例，看得出來在舊的傳播鏈的部分，已經有收斂的情況，所以在個案數的部分是漸漸收斂的狀況。

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

整體來講，全國的個案數大概也接近了快要3000例，在台南的部分，我們是屬於緩升的狀態，那也是屬於一個比較穩定緩升的情況，對於陡升的狀況，我們在台南市裡面相對地還算是穩定，但是整體的環境來說，疫情的升溫是必然的趨勢，所以我們大家就要做好個人的一些防護準備。

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，在這幾天都有接近1萬名的民眾來接種疫苗，希望大家在第三劑的追加劑能夠盡速來接種，至少在保護的過程裡面，可以從避免中重症跟死亡的部分是確實有科學上面的支持，所以大家還是要把疫苗打起來。

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，原本在提供快篩劑的領取，現在因中央徵用的關係，所以有一些快篩劑的領取也要跟市民朋友說抱歉，那快篩劑現在比較屬於徵用的物資，會在有所謂細胞簡訊的部分，拿身分證在37區的衛生所領取。中央的部分，月底就是會有進亞培的759萬的快篩劑，那在5/2會有2100萬的快篩劑進到國內，所以將近在5月初就會有2859萬的快篩劑到貨，所以屆時快篩的部分，或者是接下來要進行啟動的居家照護，在快篩的部分大家就可以比較不用那麼擔心。

黃偉哲說，21日上午也邀集防疫專家跟醫療院所的院長，還有很多感控的代表，跟衛生所，還有醫師公會、診所協會、疾管署南區中心，南區傳染病的醫療防護網等等，對於整個疫情的一些趨勢，做出一些以下的策略，包括加強型的集中檢疫所的增設，這是為了在無症狀、輕症部分所做的一些分流上面的管理，方便將來的這些脆弱的族群可以獲得更好的保護。

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，案41381為軍營衍生個案，與案36168、案38675同住，19日出現咳嗽、流鼻水、喉嚨不適症狀，因案36168、38675確診，安排至醫院採檢PCR陽性確診；案41390、42845、42846為阿妹演唱會相關衍生個案，其中二人曾參加演唱會、一人為案37549之職場接觸者，3人於17至19日陸續出現症狀，20日至醫院採檢PCR陽性確診。

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案41447、42106為科技廠相關個案，案41447無症狀，經公司通知安排PCR採檢PCR陽性確診；案42106於17日出現畏寒症狀，19日自行快篩陽性，20日至醫院採檢，PCR陽性確診；案41388為本市小琉球旅遊團個案30342之親友，19日出現喉嚨不適症狀，至醫院採檢CR陽性確診。

案42841為學校個案32352之同住家人，14日匡列居家隔離，PCR陰性，20日出現喉嚨癢、流鼻水、鼻塞症狀，安排至醫院採檢PCR陽性確診。案42840、42848於17日曾參加鹽水某教會活動，案42840於19日出現流鼻水、鼻塞症狀，翌日因快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性確診；案42848於19日出現發燒、頭暈、喉嚨痛症狀，20日至醫院採檢PCR陽性確診。

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

41380、41382、41384、41386、41387、42100、43400、42101、42102、42103、42104、42107、42839、42842、42843、42844、42847、42849、43400、43401、43402、43403、43404等23案是新傳播鏈。其中包含北部、台中、高雄、花蓮等活動史，以及確診者家人，相關感染源及接觸者持續疫調中。足跡包括好市多、新光三越台南西門店、元大銀行，爭鮮迴壽司新營店、大連鎖藥局新營店、半個鍋新營店、GYM台南健身中心海安店、高鐵…．有重疊足跡民眾請領快篩，並依防疫規定處理。


台南市教育局指出，截至21日下午2時，台南市國中小校園停課情形統計：1、 預防性停課：16校20班（國小12校、國中4校）；2、因1人確診，「班級」停課：5校、1園，共6班（國小4校、國中1校、幼兒園1校）；3、依照新標準因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，全校停課：4校（國小1校、國中3校）。

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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