台南藍軍聯合蘭花業者開發「國旗蘭花」　正能量陪全民平安度過失控疫情

▲台南市議會國民黨團，請台南後壁外銷蘭花業者開發「國旗蘭花」，希望青天白日滿地紅的美麗國旗蘭花，能帶給全民大大正能量，陪著平安度過失控疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團21日在指出，民進黨無能失能的疫情指揮，讓疫情猶如失控列車，近6萬人隔離，學童幼兒打不到疫苗，快篩劑搶購一空，人民又像去年一樣驚恐無助，黨團特別請台南後壁外銷蘭花業者開發「國旗蘭花」，希望青天白日滿地紅的美麗國旗蘭花，能帶給全民大大正能量，陪著平安度過失控疫情。

國民黨團書記長李中岑、蔡育輝、張世賢、尤榮智、方一峰、李文俊、林燕祝、李鎮國、王家貞、曾培雅、許至椿、謝龍介、蔡淑惠、盧崑福、林美燕，拿著美麗又吸睛的「國旗蘭花」，向大眾說明開發青天白日滿地紅「國旗蘭花」的深意，每一朵『國旗蘭花』都代表國民黨團對國人最深的祝福。

蔡育輝表示，「國旗蘭花」是台南後壁蘭花生物園區所開發，成立2005年的後壁蘭花園區，是在蘇煥智縣長時代所規劃，總面積約2百公頃，至今已舉辦10多屆的台灣國際蘭展，今年國際蘭展才剛剛圓滿落幕，已成功的打開國際知名度，更被譽為世界三大蘭展之一，蘭花訂單金額從當年的8億元突破到現在的百億元。

蔡育輝說，外銷訂單不斷成長，蘭花園區內的設備和農路卻越來越老舊破損，台南市政府每年都要花很多預算在維修，因此去年國民黨團特別在議會提案，希望後壁蘭花園區能由中央接管，經過積極爭取，今年農委會終於同意由中央納管，未來將比照屏東農業生物科技園區模式經營。

農業局答詢說，目前後壁蘭花園區業者已跟中央開會討論到土地租賃、園區管理等問題，應該很快就順利由中央接管，創造中央、地方和業者三贏。