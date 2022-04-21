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財政部率隊參訪　台南市智慧路邊停車計費系統BOT促參案

▲財政部為擴大宣導特優案例，21日率團前來台南市參訪「台南市智慧路邊停車計費系統BOT促參案」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲財政部為擴大宣導特優案例，21日率團前來台南市參訪「台南市智慧路邊停車計費系統BOT促參案」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財政部為擴大宣導特優案例，並傳承民間企業參與公共建設的成功經驗，21日率團前來台南市參訪「台南市智慧路邊停車計費系統BOT促參案」，藉由實地觀摩及本案經驗分享，汲取特優案件成功關鍵，提升公私協力促參推動成效。

台南市政府於2020年以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」，勇奪財政部「民間參與公共建設金擘獎」政府機關團隊獎「特優獎」，成為自2017年以來唯一獲得金擘獎最高榮耀的成功案例，民間合作廠商「宏碁智通股份有限公司」亦於2021年獲得金擘獎民間團隊獎「優等獎」。

台南市政府交通局局長王銘德表示，台南府城為古都面臨道路已成定型、街廓狹窄、古蹟、遺構、停車用地取得不易等問題，如何「有效提升停車格位使用效益」是市府當務之急；市長黃偉哲就任後，即提出智慧交通管理政策，運用智慧科技，從時間、空間改變停車管理模式，將即時停車格位資訊發送給用路人，提高車位周轉率，減少尋找空車格的時間以及衍生的交通、空汙問題。

▲財政部為擴大宣導特優案例，21日率團前來台南市參訪「台南市智慧路邊停車計費系統BOT促參案」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，台南市推動的「智慧路邊停車計費系統」促參案件的相關招商文件、建置、營運過程皆無前例可循，藉由產官學界三方共同努力，研析路邊停車收費與智慧科技結合的可能性，並積極進行跨機關協調，讓民間廠商得以在2020年5月底完成台南市2000席智慧停車柱建置，正式上線提供民眾智慧化停車服務。

此外，智慧停車服務自2019年4月啟用後，在建置智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6％，且透過千份滿意度調查，獲得市民對智慧停車柱的操作、繳費方式高達89％的滿意正面評價，顯見「智慧停車計費系統」除受中央獎項肯定之外，也是受民眾的支持現代化智慧服務。

交通局長王銘德表示，「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」很榮幸能獲得財政部青睞，並連續2年被選為金擘獎觀摩活動的模範案例，交通局將持續透過促參案件的推動，招攬更多優良民間投資人，加速提供市民更優質、更便捷的智慧交通服務。

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