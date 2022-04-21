酒醉與男友街頭對罵　女警勸「可以小聲點」遭推擠...莾女GG了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子21日凌晨酒後在中壢區新生路上與男友口角相互叫罵，男友離去後，林女還不斷叫囂，中壢警分女警上前勸阻「可以小聲點嗎？」女子則不滿對女警叫囂「妳想怎樣啊！」還以身體推擠女警，其餘員警勸阻無效後，將其壓制帶回派出所進行強制保護管束，待林女酒醒後通知家人帶回。

▲桃園市林姓女子21日凌晨在中壢區新生路與男友口角，中壢警分局女警巡邏執勤時勸阻「可以小聲點嗎？」引發女子不滿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓女子21日凌晨在中壢區新生路與男友口角，中壢警分局女警勸阻時發生肢體衝突。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

中壢警分局指出，29歲的林姓女子今天凌晨零時許，在中壢區新生路某KTV結束歡唱，帶著酒意離去前疑與男友口角對罵，男友搭乘計程車離去，林女則由另一名女性友人攙扶下不斷叫囂，此時，執勤的女警上前勸阻「可以小聲點嗎？」未料林女疑因酒醉情緒不穩，對女警大聲叫囂「妳想怎樣啊！」還以身體多次推擠女警。

▲桃園市林姓女子21日凌晨在中壢區新生路疑因酒後情緒失控，以身體衝撞女警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其餘員警見狀上前，林女與女警發生肢體衝突，為防止林女對女警發生危害行為，員警高聲勸阻，但林女仍情緒激動並不斷挑釁警方，警方施以強制力將林女壓制，帶回派出所進行保護管束，並通知家屬與友人，約1小時後，林女家人與友人陸續抵達派出所，友人聲稱，林女應是與男友爭吵後情緒失控，才有所失控行為，將林女帶回結束一場虛驚。

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