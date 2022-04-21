南投+10！研經班同學病情大不同　倒楣夫妻疑在不同處染疫

▲名間鄉66歲男子（案39883）除於自己家族群聚感染，也參加南投市研經班傳染4名同學。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布新增10例確診，除了3名11歲以下學童、幼童和1名幼童31歲母親，有4例為20日名間鄉66歲男子（案39883）的研經班同學（案41360至41363），而該男的家族昨天才公布出現多人群聚感染；另有1例昨公布的51歲女子（案39287）之職場同事（案41359），2例為居家隔離期間陰轉陽案例（案42092、43397）。

另昨天中央公布病例17例，南投縣先公布13例疫調完成案件，其他4例查有2例為外縣市個案，已轉回當地衛生局，剩下2例（案40363、40364）疫調今天完成並公布公共足跡。

在本次「研經班傳染鏈」中，4例皆為南投市民，其中案41360的58歲女性、63歲女性都未接種疫苗，竟也都無症狀，19日被匡列為密切接觸者，至醫院採檢PCR陽性（CT值各為25.3、28.6）；反倒是案41362的59歲女性、案41363的56歲女性都打過3劑疫苗，卻分別於11日、14日出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及腹瀉症狀，19日被匡列為密切接觸者，至醫院採檢PCR陽性（CT值各為26.4、30.7）。

▲▼南投市研經班4名確診同學（（案41360至41363），2人沒打疫苗竟無症狀、另2人打3劑卻出現症狀。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局指出，上述4例已收治集中檢疫所隔離，匡列縣內家人親友、職場接觸者、醫事人員等密切接觸者共62人，快篩結果皆陰性，案41363另有外縣市親友接觸者14人（報告未出），所有人皆已匡列居家隔離；相關公共足跡處所，已通知縣府環保局完成環境清消作業。

此外，案41362的59歲女性與案40363的64歲南投市男性為夫妻，先生為銀行行員，已接種3劑，仍被名間鄉51歲女同事（案39287）傳染：16日咳嗽、19日被匡列為密切接觸者，當日快篩並經PCR採檢皆為陽性(CT值19.4)，已收治集中檢疫所。

該男匡列密切接觸者同住家人10人、親友4人及同事3人，共計17人，PCR採檢陽性2人（即太太和女同事），陰性15人已匡列居家隔離，公共足跡史包括華南銀行（南投分行）、集賢咖啡館、築間幸福鍋物（南投彰南店）等。

而案43397的30歲草屯鎮男性已接種2劑疫苗，無症狀，為13日確診個案（案30333）之子，被匡列密切接觸者，於隔離期間4月20日自行快篩，再至醫院採檢PCR皆為陽性（CT值21.2），已收治集中檢疫所收治隔離。