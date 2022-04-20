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台灣雷霆2000增程、雄昇飛彈系統量產　可打擊共軍集結點、機場

▲陸軍第五作戰區聯合反登陸作戰雷霆2000飛彈▼（圖／軍聞社提供）

▲陸軍第五作戰區聯合反登陸作戰雷霆2000飛彈。（資料照／軍聞社提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委王定宇20日分享台灣國防訊息，台灣「雷霆2000」增程和「雄昇飛彈系統」都將進入量產。其中，「雄昇飛彈系統」就是增程型的雄二E地對地巡弋飛彈，射程估計為1000至1200公里，可對共軍犯台集結點、機場進行源頭打擊，讓共軍集結位置後移。

根據軍方公開資料顯示，「雷霆2000」多管火箭增程計畫，將於本月「全車作戰測評」，最大射程將自45公里推升至70公里，未來也持續研發射程150公里戰術飛彈。

未來，倘若中國共軍企圖以武力渡海犯台，「雷霆2000」將是反登陸、反舟波的重要利器。

另外，有關「雄昇飛彈系統」，正是增程型的雄二E地對地巡弋飛彈，射程估計為1000至1200公里，「雄昇飛彈」具有高爆丶散撒2種彈頭，可分別針對堅固指揮所及掩體、機場跑道進行反制作戰。

王定宇指出，「雄昇」的射程和精準打擊能力，可以對於共軍犯台的集結點、機場進行源頭打擊，讓共軍集結位置後移，增加台灣應變時空縱深，而攻擊距離的增程，透過轉折點，對於突破共軍防空網能力也有所提升。

▼陸軍第五作戰區聯合反登陸作戰雷霆2000飛彈。（資料照／軍聞社提供）

▲陸軍第五作戰區聯合反登陸作戰雷霆2000飛彈▼（圖／軍聞社提供）

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