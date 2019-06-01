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馬西屏爆雷霆2000大絕招！可搭載「神經毒氣」曾在西螺試射

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▲▼國軍雷霆2000大絕招竟然是搭載神經毒氣。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲國軍雷霆2000大絕招竟然是搭載神經毒氣。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

國軍「漢光35號」演習可以說各種壓箱武器精銳盡出，資深媒體人馬西屏在新聞節目《關鍵時刻》上指出，雷霆2000有一個最絕密的功能，就是可以搭載「神經毒氣彈」，而且曾經在台中、西螺進行試射。

馬西屏表示，雷霆2000現在可以打45公里，也就是說大陸沿海通通可以打，過去240砲可以打23公里，現在雷霆2000可以打45公里成為金馬的新砲王，現在蔡政府啟動「雷昇專案」要讓雷霆2000打到200公里。

馬西屏進一步解釋，雷霆2000有兩種彈，一種叫鋼珠子母彈，一打出去之後會打出2.5萬顆的鋼珠，範圍是6個足球場「殺無赦」；第二個是子母彈，一個母彈一打出去，一個母彈一打出去有518顆子彈出去，同時打518個目標。

馬西屏爆料，「中華民國國軍絕對不可用，也不可會去做，但是我一定要讓國人知道，雷霆2000有一個最絕密、絕密、絕密的功能！」

國軍「漢光33號」演習實兵演練,雷霆2000多管火箭（圖／記者季相儒攝）

▲雷霆2000多管火箭（圖／記者季相儒攝）

馬西屏說，當年在做工六火箭彈的時候，居然做了神經毒氣彈，這是國際上不允許的，神經毒氣是不能運送的，誰也不敢運送，萬一外洩那是死人的，「但是，我們多厲害，我們做了A罐跟B罐，A罐漏沒關係，B罐漏也沒關係，不會出事的，但是我們把A罐跟B罐放在工六火箭彈裡面，那我一射出去，A罐跟B罐一破裂，兩個一混合起來，就變成了致命的神經毒氣了，後來我們在台中試射了一天，在西螺試射了兩天神經毒氣」。

馬西屏指出，當年郝柏村說指有15公里不行，要再長一點，就弄了一個工六B可以打到23公里，不行太短了，又做了工七可以打30公里，現在雷霆2000就是工六跟工七的翻版，雷霆2000現在可以打45公里，將來可以打200公里。

馬西屏指出，「我們的國軍在這個地方，笨得有點像豬」工六跟工七成軍之後應該把它擺在砲指部把在砲兵裡面，結果不是擺在六軍團、八軍團、十軍團的化學兵裡面，「就是我這東西，是要打神經毒氣的，我才放到化學兵團裡面去，我們笨不笨啊，把它搞到化學兵團裡面去」。

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關鍵字：馬西屏,工六A,工七,雷霆2000,神經毒氣,漢光演習,軍武,台灣軍武

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