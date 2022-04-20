爬山採蘑菇分好友！6人中毒「1人全身換血4次 」　醫見品種嚇壞

▲大陸廣東有民眾誤食「白毒傘」險些喪命。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

菇類對人體有益，是許多人極愛的美食，不過有毒的蘑菇卻可能奪命。大陸廣東近日有6人一同到郊外爬山時，發現一種野生白蘑菇，於是就採集起來做成晚餐，不料吃下肚後紛紛出現上吐下瀉症狀，經醫生判斷，6人是吃到外號「白毒傘」的白色毒蘑菇，其中一人因吃進較多毒菇，經歷了4次全身換血才撿回一命。

綜合陸媒報導，廣東深圳一名李姓男子日前與5名朋友相約爬山，中午時發現一種野生白蘑菇並帶回家食用，當下並未發現異常，於是李男又在晚餐時準備白蘑菇，還邀請了另外5人一起前來享用。不料6人在吃下毒菇的6到8小時內，紛紛出現劇烈的嘔吐、腹痛、上吐下瀉的症狀，緊急送醫搶救，其中李男因吃進較多蘑菇，被安排住進重症醫學科。

醫生經過圖片確認，6人吃進的是南方常見的毒菇「致命鵝膏」，又稱「白毒傘」，院方緊急為6人進行治療，其中李男因吃了2餐，導致出現「急性重度肝損害」，先後經歷了11次血液淨化，包括4次全身換血，症狀才逐漸好轉。

醫生指出，「白毒傘」是幾種白色毒蘑菇的統稱，是廣東毒蘑菇中「頭號殺手」，誤食50公克就會有生命危險；如果誤食蘑菇後出現中毒症狀，必須盡快催吐，並保留毒蘑菇樣品及早就醫。「至於預防毒蘑菇中毒最根本辦法，當然是不要採野生蘑菇來吃。」

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