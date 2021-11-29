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和小姑吵架！家族旅遊「被直接趕下車」　結局惹怒網：取消飯店阿

▲▼後車箱,開車。（圖／Pixabay）

▲她在出發前被婆婆趕下車。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友氣憤表示，她一手包辦規劃的家族旅遊，因前幾天跟小姑吵架，行前被婆婆要求不能去，就連老公也沒幫忙說話。由於飯店房錢是她先墊付，雖然沒有取消預約的打算，但也拒絕當冤大頭，最後她更獨自帶兒子出遊，帥氣直呼「我也有車有錢，自己玩更開心！」

女網友在「爆料公社APP」怒道，「行程是我安排的，飯店也是我預約線上刷卡付清的，結果只因我跟小姑吵架就不准我去，這是什麼道理？」

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出發前一晚，原po正開心地整理行李，孩子也興奮地睡不著，怎料婆婆卻突然發話，叫她不准參加家庭旅遊，因為小姑已挑明，如果她去他們全家就不去，這番話讓她超傻眼，「怎麼不先搞清楚我為什麼跟她吵架？每次小姑回來，她的孩子就像小霸王一樣，跑到我房間亂搞亂碰，吃飯還要狂嫌菜色，連動手打我兒子，婆婆也叫我兒子要讓哥哥，因為這樣只帶小姑的兒子去買麥當勞，明明被打的是我兒子耶！」

弟弟,小孩,孩子,遊戲,玩,玩具（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲姪子對兒子動手，婆婆卻一味護航，還反過來怪她。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Stocksnap）

這回，姪子居然拿玩具，把她兒子的額頭敲破一個洞，這讓她忍無可忍，「看到孩子受傷頭流血，哪個媽媽不激動？我只是罵那個孩子，小姑就氣到帶全家人回家，婆婆還怪我不懂忍讓，怪我讓小姑餓著肚子回家，這樣對嗎？」

出發當天，女網友直接被趕下車，而老公也沒替她講話，「沒關係，你們全家開心出遊，我跟我兒子也可以，你們跑苗栗，我們就跑宜蘭，我有車有錢，我們自己玩更開心，飯店部分我已經聯絡好了，不會取消預約，但麻煩房錢自己付，我沒去憑什麼還要我花錢？」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

事後，原po也解釋，老公是在單親家庭中長大的，所以她能體諒先生，而這陣子飯店難訂，她也是提前1個月搶到的，如果取消預約，會連帶老公跟婆婆沒地方住，「婆婆平常算理性，也對我很好，只是太寵小姑了。老公應該也很為難，各退一步我跟孩子出遊也很開心哦！」

網友們看完全一肚子火，紛紛怒回「是我就連飯店預約都直接取消！讓他們睡路邊」、「毒姑無誤」、「妳老公在幹嘛？是媽寶嗎？應該他去罵他妹！他到底在幹嘛」、「玩的開心點囉！下次毒菇回來就直接帶妳兒子出去吃飯，別煮」、「這時候老公不替自己老婆孩子說話，還能跟著出去玩，然後老婆還在替他找藉口，是不是已經被虐習慣了」、「第一次看到內孫不敵外孫的，事主老公在媽媽的心中，地位比小姑還不如？真悲劇」、「這樣的家族，真的可以放生了，讓自己過好一點」。

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