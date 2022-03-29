和工程師相親！親妹狂誇「哥哥2優點」她嚇逃　網抖：是故意的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在忙碌的生活中，許多人交友圈越來越小，於是透過相親、交友軟體等找尋對的人。知名作家黃大米就分享奇葩案例，有位女網友和工程師相親；過程中，對方妹妹狂誇哥哥優點，而那些話「根本幫倒忙」，她聽完也連忙找藉口逃離。

黃大米今在臉書PO文，某位粉絲透露，以前被叫去相親，對方是工程師，非常寡言，從頭到尾都是同行的妹妹說話，他只在一旁默默點頭。

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當時，妹妹不斷誇讚自己的哥哥有多好，包括每天幫她帶便當，她婚後也住哥哥家附近，周末都把小孩丟給他，而對方也很願意幫忙。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這番話讓女生嚇到不行，立刻傳訊息給朋友，要對方打給她，讓她藉口臨時有事趕快跑。對此，網友們也覺得逃為上策，不禁直呼「這是另一個恐怖的寶，妹寶，不會輸給媽寶」、「這菇有毒」、「驚悚故事」、「這是什麼恐怖的情節」、「有這種小姑要快跑啊」、「告訴她，我不喜歡魔菇，再見」。

另外，還有過來人猜測，很有可能是故意的，「我以前相親都會故意叫我爸媽在隔壁桌一起聽，然後對方臉就會變很臭」、「這是故意的吧！有嫂嫂之後就不能把小孩丟包了阿」、「哥哥工具人，狀態：妹妹永久使用中。使用中請勿打擾，時間就是金錢」、「別打擾，他們兄妹倆才是天造地設的一對」、「妹妹絕對是故意的，她不喜歡嫂嫂候選人」、「妹妹刻意加入阻止哥哥成功的吧」。

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