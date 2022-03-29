　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

和工程師相親！親妹狂誇「哥哥2優點」她嚇逃　網抖：是故意的

滑手機,兩性，曖昧。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在忙碌的生活中，許多人交友圈越來越小，於是透過相親、交友軟體等找尋對的人。知名作家黃大米就分享奇葩案例，有位女網友和工程師相親；過程中，對方妹妹狂誇哥哥優點，而那些話「根本幫倒忙」，她聽完也連忙找藉口逃離。

黃大米今在臉書PO文，某位粉絲透露，以前被叫去相親，對方是工程師，非常寡言，從頭到尾都是同行的妹妹說話，他只在一旁默默點頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時，妹妹不斷誇讚自己的哥哥有多好，包括每天幫她帶便當，她婚後也住哥哥家附近，周末都把小孩丟給他，而對方也很願意幫忙。

▲▼約會。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這番話讓女生嚇到不行，立刻傳訊息給朋友，要對方打給她，讓她藉口臨時有事趕快跑。對此，網友們也覺得逃為上策，不禁直呼「這是另一個恐怖的寶，妹寶，不會輸給媽寶」、「這菇有毒」、「驚悚故事」、「這是什麼恐怖的情節」、「有這種小姑要快跑啊」、「告訴她，我不喜歡魔菇，再見」。

另外，還有過來人猜測，很有可能是故意的，「我以前相親都會故意叫我爸媽在隔壁桌一起聽，然後對方臉就會變很臭」、「這是故意的吧！有嫂嫂之後就不能把小孩丟包了阿」、「哥哥工具人，狀態：妹妹永久使用中。使用中請勿打擾，時間就是金錢」、「別打擾，他們兄妹倆才是天造地設的一對」、「妹妹絕對是故意的，她不喜歡嫂嫂候選人」、「妹妹刻意加入阻止哥哥成功的吧」。

►台中玩3天「住宿1晚都破萬？」　2寶媽一搜傻眼！網卻戰翻了
►等紅燈驚覺「停止線後全是禁區」　北投哥超毛：被檢舉算誰的
►男友家煮湯「被討20元雞蛋錢」　約會終極AA制更扯...她嚇逃

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
滴水驗親！台女舀濁水溪「倒入黃河水」：遊子回家了
台女博士生首爾遭撞死　酒駕韓男終審判決出爐
「蔬果界台積電」夫妻捲款1.6億！　遭通緝照片曝光
16歲少年「跳河慶生」亡！　父姊悲痛現身殯儀館
快訊／北市+3！台銀館前分行櫃員確診　Ct值22.1
3天竄150例「升三級警戒嗎」　陳時中：已不適用
俄烏談判現場畫面曝光！　土耳其總統喊話「該有結果了」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

和工程師相親！親妹狂誇「哥哥2優點」她嚇逃　網抖：是故意的

菜鳥妹「狂飄油頭+海鮮味」　她戴口罩快窒息！苦主抖：最怕1味道

銀河小吃2天16人確診　司機疑遭女友傳染...警察1天後上門染疫

病毒量高足跡跨7縣市！彰化寵物店夫妻確診　急匡321人採檢出爐

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推薦1品項」：還是挺好吃的

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」　網怕倒一片！陳時中：已不適用

台鐵公司化像「家人死了爭家產」　1200名司機連假不加班恐沒車搭

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

和工程師相親！親妹狂誇「哥哥2優點」她嚇逃　網抖：是故意的

菜鳥妹「狂飄油頭+海鮮味」　她戴口罩快窒息！苦主抖：最怕1味道

銀河小吃2天16人確診　司機疑遭女友傳染...警察1天後上門染疫

病毒量高足跡跨7縣市！彰化寵物店夫妻確診　急匡321人採檢出爐

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推薦1品項」：還是挺好吃的

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」　網怕倒一片！陳時中：已不適用

台鐵公司化像「家人死了爭家產」　1200名司機連假不加班恐沒車搭

宋逸民、陳維齡6000萬元房捐出！　家人聚89坪教會：缺靈魂業績

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

600名「在歐俄羅斯間諜」名單曝光！　英前情報局長：僅發現10％

防疫新規定3天勸導期　萬華阿公店「2酒客未實聯制」先開鍘

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　首都戰「擾亂者」李文嘴爆藍綠白

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

水塔10年沒洗「請住戶分攤」　被罵硬收費！網推1設備：裝在自家

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

生活熱門新聞

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

疫情延燒彰化！幼兒園緊急採檢

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

律師見威爾史密斯1舉動納悶：愛老婆還怕老婆

顧客「要雞翅買1送1被拒」傻眼　頂呱呱回應了

更多熱門

相關新聞

帶孩聚會「點1000元兒童餐」！網見1舉動搖頭

帶孩聚會「點1000元兒童餐」！網見1舉動搖頭

帶小孩一起參加同事的聚會，小孩的兒童餐竟然加進總金額一起平分！一名女網友表示，A同事帶小孩一起參加聚會，某次一起去吃美式餐廳，同事不希望小孩吃炸物，單獨叫了兒童餐給小孩，結帳時卻把兒童餐的錢加入總金額一起平分，對此，網友們超傻眼「小孩自付啊，還敢跟別人分啊」。

工具人之怒！正妹遭當街咆哮

工具人之怒！正妹遭當街咆哮

台灣極樂排行榜曝！萌妹「五星」高雄封后

台灣極樂排行榜曝！萌妹「五星」高雄封后

沙鹿「幼子前殺妻」凶宅法拍流標　專家稱：太凶了！

沙鹿「幼子前殺妻」凶宅法拍流標　專家稱：太凶了！

30歲工程師「台北80萬工作」找不到！網1關鍵酸爆

30歲工程師「台北80萬工作」找不到！網1關鍵酸爆

關鍵字：

相親工程師妹妹毒菇哥哥帶小孩工具人黃大米

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面