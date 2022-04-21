時力反對國務機要費個案式修法　支持當事人在司法程序爭取清白

記者林銘翰／台北報導

立法院財政委員會21日審查攸關國務機要費除罪化的《會計法》條文修正草案，財政委員會召委、民進黨立委沈發惠在混亂中宣布全案保留，送交立法院會處理。對此，時代力量黨團表示，支持國務機要費涉案當事人在司法程序爭取清白，但是反對為個案而提出普遍適用性的修法提案。

▲時代力量立法院黨團反對《會計法》第99條之1個案式修法。（圖／時代力量黨團提供）



立法院財政委員會21日繼續審查民進黨立委蔡易餘等人所提《會計法》第99條之1條文修正草案，朝野爆發衝突拉扯，經過在場立委表決，會議主席、沈發惠宣布全案保留，送交立法院會處理，全案須交由黨團協商。

時代力量黨團稍後發布聲明表示，時力黨團支持國務機要費涉案當事人，在司法程序上爭取自己的清白，但是反對為個案而提出普遍適用性的修法提案，以及溯及既往式、破壞法治國原則的修法，2013年《會計法》修惡引發社會各界嘩然的殷鑑不遠，呼籲執政黨懸崖勒馬。

時代力量黨團指出，遺憾的是財政委員會在藍綠衝突，執政黨以人數優勢粗暴停止詢答，將《會計法》第99條之1修正草案強行送出委員會。

時代力量黨團也說，對於立法院再次上演多數暴力的老戲碼，沒收小黨透過詢答與機關對談、表達修法立場的機會，感到相當遺憾。

時代力量黨團呼籲，執政黨以多數暴力通過爭議法案的方式，將陷國務機要費涉案當事人於不利及不義，請主動修正此粗暴程序，莫再自行其是。