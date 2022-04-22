快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

記者陳家祥／台北報導

為落實罪刑相當之憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅之貢獻，以符應國民正當法律感情，總統蔡英文22日宣布，依據憲法第40條及赦免法第3條後段規定，批示同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑之宣告均無效。此為蔡英文任內首次特赦國軍將領。

此次特赦韓豫平及張淯森，是蔡英文第一次特赦國軍，也是她任內的第二次的特赦。上一次總統特赦是在2021年，蔡英文為表達對原住民族傳統的尊重，促進族群主流化發展，於第二任任期屆滿一週年之際，依據憲法第40條及赦免法第3條前段規定，批示同意特赦獵捕野生動物觸法的布農族原住民王光祿，免除其刑之執行。

總統府發言人張惇涵今天表示，總統感念國軍官士兵保家衛國之貢獻，以及國軍眷屬之奉獻，考量本案情節之特殊性決定特赦，盼國人同胞支持恪盡職守之國軍。

張惇涵說明，韓豫平、張淯森兩人於104年分別任職陸軍花東防衛指揮部之參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會之3名軍眷，費用共計2,880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法之罪刑，分別遭處4年6月、1年之有期徒刑並宣告褫奪公權，案經最高法院於111年2月9日駁回上訴確定；韓豫平之退除給與另依法減半。檢察官嗣以案件有疑，主動為被告之利益，另向法院聲請再審中。

張惇涵表示，韓豫平、張淯森2人所涉貪污等罪，依原確定判決所認定之事實，並非將公有財物挪為私用或將詐欺款項中飽私囊，而餐會宴請之3位民間人士皆為軍眷，以團體加菜金宴請，縱有行政作業之瑕疵，惟衡諸一般社會通念，尚無不合人情之處；復以本件支用之金額甚微，而量處之刑度極重，致生罪責與處罰不相當，顯然過苛，難符國民正當法律感情。

張惇涵表示，蔡總統考量韓豫平、張淯森兩人上開情節具特殊性，情輕法重，允堪憫恕。為平衡過苛刑責對其人身自由及退休權益之處罰，爰依赦免法第3條後段之規定，均予以特赦， 使其罪刑之宣告均為無效，以濟司法之窮，並彰顯政府重視國軍保家衛國之貢獻，以及保障軍眷安定生活之良意。