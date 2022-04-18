9分鐘路程「過半小時沒到」！她客氣問1句　外送員秒怒：給我負評

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前訂外送，眼看對方車程剩9分鐘卻遲遲未到，於是好聲詢問「請問您知道路嗎？」怎料一席話被外送員回嗆，「請給我負評！」讓她錯愕不已，而網友則中肯表示，有時導航地址跟實際的真的有差。

網友在爆廢公社哀怨表示，自己9點半左右下單，外送員10點左右領餐，結果等到10點半遲遲沒下文，「看導航不過也才9分鐘的路程，怎麼都快半小時了人還沒到？」

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於是，原po客氣地私訊，「請問您知道路嗎？我看店家距離，騎車9分鐘就會到。」外送員聞言立刻回，導航機車不能走的路，當然9分鐘會到；沒想到，當她接著解釋，自己是看機車的路線時，對方爆氣直呼，「拜託妳住這種地方，下次自己騎車去買。請給我負評，這樣我就不會再接到妳的單。」

看到外送員激動的反應，她不禁錯愕，「自己和孩子在家裡等餐點，發現那麼久還沒到所以關心問一下，口氣也很溫和，還用您，真不知道外送員是在不爽回嗆什麼的！」

▲對話截圖。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「我家也是，因為有更新過路名，所以Google定位是錯的，雖然都會備註，但就怕有人會不看或是看不懂」、「我家定位不到，都是定位在附近，再打備註引導他到我家門口，有時候真的有人找不到，我就出去找他」、「不是導航就有用，台灣的巷道編排很有趣，我家門口常常有迷航的外送員問路」、「文字上沒有溫度」、「這種話真的看了就莫名不爽」、「可能是疊單」。

另外，不少外送員也無奈表示，「導航是真的爛啊！有的還會導航讓你騎機車走樓梯呢」、「外送導航還會導快速道路跟高速公路，無視二段轉，有時候還會無視單行道」、「導航的路線真的會不一樣，有時候疊單更麻煩，明明近的在旁邊，偏偏要叫你先去送遠的再繞回來，當然回話的態度很重要！有時候我也會跟客人說聲抱歉」。

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