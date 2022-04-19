北市駕駛「較願意禮讓行人？」　一票狂點頭：其他地方自求多福

▲禮讓行人縣市有別？（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

禮讓行人會因縣市不同而有不同嗎？有網友發文表示，之前看到有人在討論相關話題，提到走出台北市之後，路上行人在過馬路都得非常小心，可以說是只有台北市的駕駛會禮讓行人，讓他不解，為何縣市之間會有這種差異？對此有不少網友一致認為台北市真的比較懂得禮讓。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文表示，「之前看到八卦板在講的啦，說什麼只要離開天龍國，外縣市的行人過馬路只能自求多福，我到外縣市短暫旅遊時，右轉遇到行人也是會停下來讓行人先走，後車也沒按我喇叭，是說，有像八卦鄉民講的那麼誇張嗎？」

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原PO不解，同是台灣人，各縣市的教育也早已普及，按理來說水準應該是差不多的，「如果真的用路觀念像他們講的那樣，是什麼原因造成這種差異呢？」

對此，不少有相關經驗的網友指出，台北市的駕駛確實比較懂得禮讓行人，「我高雄、台中、新竹、台北都生活過，真只有台北行人第一，其他地方一定要看車讓不讓你，不然早晚被撞」、「我在南部真的很少遇到會讓的欸，我好幾次要禮讓行人，行人看到車的反應都是不敢走」、「台北以外的很難說+1，應該說台北很多人比較重視行人路權吧」、「是真的，北中南都住超過五年，只有台北會讓」、「出了台北走路絕對不會有車讓行人，連充滿高知識份子的竹科，你過斑馬線還會被按喇叭」。

▲不少網友都同意台北的駕駛比較願意禮讓行人。（圖／翻攝自PTT）