高雄騎車要小心！BMW刺青男一下車就朝騎士巴頭　囂張畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區中正、輔仁路口（西南角）19日發生一起行車糾紛，當時一名黑衣男從BMW小客車下車後上前追騎士，一言不合就巴頭，誇張畫面讓一旁路人看到都傻眼。警方表示，雙方疑似因自小客未禮讓幹道優先的直行機車而發生糾紛，被害人事後提出公然侮辱、恐嚇告訴，受理偵辦後已迅速查獲33歲蔡姓犯嫌到案。

▲轉彎爆糾紛！黑衣男下車追騎士「一言不合就巴頭」，誇張畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，64歲的機車騎士方男當時由中正一路東向西行駛，而另一部BMW小客車則由建民路右轉中正一路，雙方行經中正、建民路口（無號誌）時，行駛支道的自小客車在無號誌路口，疑似未禮讓幹道優先的直行機車而發生行車糾紛。

▲雙方疑因轉彎爆糾紛，刺青男下車追騎士「一言不合就巴頭」，警方立刻上前制止。（圖／記者賴文萱翻攝）

BMW停在中正、輔仁路口，坐在副駕手有刺青的蔡男下車後，就步行到對面人行道與騎士理論。過程中蔡男一言不合就朝騎士安全帽打了下去並嗆聲。該路口交通崗執勤員警發現後，立即上前制止進一步暴力衝突發生。

蔡男不爽表示，他車子轉彎時候騎士朝他比了中指，但騎士方男否認，強調就只有看了他一下。事後方男決定提告公然侮辱、恐嚇告訴，警方已依規定受理偵辦，並迅速於鳳山區查獲蔡嫌到案，訊後依公然侮辱、恐嚇罪移請高雄地檢署偵辦。

另外，該部BMW因在路口違停，警方也依違反道路交通管理處罰第56條第1項第1款，處新台幣600-1200元罰鍰，目前已開單舉發。