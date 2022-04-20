余天存款僅281萬背千萬房貸　還給余祥銓205萬代操股票

▲民進黨立委余天。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

根據最新一期廉政專刊，民進黨立委余天與妻子李亞萍的存款為新台幣281萬5928元，其餘在土地、建物、船舶、汽車、航空器、現金有價證券、債務欄位皆為空白。另外，李亞萍從2021年8月起陸續匯款，總計新台幣205萬元給兒子余祥銓，委託代為操作購買股票。

監察院20日公布第186期廉政專刊，內容包括司法院長許宗力、司法院副院長蔡炯燉，以及民進黨立委余天等27名朝野立委的財產申報。

余天的財產申報日為2021年11月23日，與妻子李亞萍共有存款新台幣281萬5928元，另有結婚戒指2只、玉戒、手錶、紅寶石、玉佩、手鐲各1件，總價額為新台幣900萬，債務部分則有房屋貸款1286萬5268元。

余天和李亞萍還有投資天萍傳播有限公司、欣天麗傳播有限公司等2間公司，總金額為新台幣390萬元，其餘在土地、建物、船舶、汽車、航空器、現金有價證券、債務欄位皆為空白。

另外，余天在備註欄也提到，李亞萍在2021年8月起，陸續匯款新台幣共205萬元給余祥銓，委託代為操作購買股票。

根據財產申報，無黨籍立委林昶佐與妻子葉湘怡共有5筆位在台北市中正區、台北市大安區的土地，建物部分則有7筆位在台北市中正區、台北市大安區，以及信託4筆位在台北市文山區、台北市中正區。

在存款方面，林昶佐夫妻名下共有新台幣1483萬1459元，兩人還擁有新寶科技、台積電、陽明、Himax Technologies、Vanguard S＆P 500 ETF等股票，總價額為新台幣100萬0189元，以及信託另有6筆基金受益憑證，總價額為新台幣231萬2917元。

另外，林昶佐與葉湘怡還有投資蘿蔔瑞克音樂事業有限公司、根性藝文有限公司等2家公司，總金額為新台幣92萬元。

▼無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

