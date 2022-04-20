莫拉克風災永久屋現況「慘不忍睹」　監委要政院：正視品質管理

▲莫拉克風災轆仔腳第三期永久屋。（圖／嘉義縣政府提供）



記者林銘翰／台北報導

監察委員葉大華20日表示，莫拉克風災永久屋政策辦理至今已經超過12年，經實地履勘發現普遍存在漏水、牆壁龜裂，甚至有地層下陷等安全疑慮，促請行政院正視永久屋品質管理，加速調整三方契約關係，監察委員紀惠容也透露，「品質簡直慘不忍睹」。

莫拉克颱風災後永久屋政策及三方契約關係，衍生出土地、房屋權等問題，造成原住民部落遭切割或分離，無法協助災民永業安居，永久屋政策的規劃及執行急須全面檢視，監察委員葉大華、紀惠容、鴻義章、浦忠成20日下午召開記者會提出調查報告。

葉大華指出，莫拉克風災永久屋政策，辦理至今已經超過12年，災後在屏東、高雄、台東、台南、嘉義、雲林、南投等地共興建43處基地、3583戶永久屋，安置人數為1萬1703人，災民入住永久屋後面臨諸多問題，希能重新評估災後原鄉復原情形，讓原住民族有一條回家的路。

葉大華說明，莫拉克風災至今已超過12年，災區原居地安全性隨著時空變遷多有變化，導致莫拉克災民要求複勘及返鄉的呼聲迭起。內政部為回應災民重返原居地需求，在2021年8月23日啟動原居地安全性複勘作業計畫，但161處只有21處須辦理複勘，有140處免辦理複勘。

▲監察委員葉大華、紀惠容、鴻義章、浦忠成20日召開莫拉克風災永久屋記者會。（圖／記者林銘翰攝）



葉大華也說，莫拉克災後政府與民間齊力推動重建工作，為追求效率迅速安置受災戶，趕工興建永久屋，其中有26處基地完工時間不到一年，約佔全體基地數6成，然而因時間緊迫、或因建材、工法未符合當地環境及災民期待，導致永久屋住戶對建築品質與保固問題常有爭執。

葉大華指出，經過實地履勘發現，各地莫拉克永久屋普遍存在屋內外漏水、排水設計不良、獲配空間狹小擁擠不敷使用等問題，而結構生鏽腐壞、不堪使用、排水不通、滯洪池嚴重淤塞、隔音效果差等情形也很常見，部分永久屋基地甚至出現地層下陷、地基掏空等安全疑慮。

葉大華呼籲，行政院未來規畫、辦理類似工作時，應該檢討使用「永久屋」名稱的妥適性，並引進第三方驗收單位及明定保固責任期限，以確保永久屋工程品質，並針對難以透過修繕補助解決的永久屋基地，進行總體檢與專案改善，徹底解決永久屋全體居民面臨的居住困擾。

紀惠容受訪時則表示，永久屋是否可以安居樂業，到今天還是一個大問號，當時僅花費3至5個月、匆匆忙忙蓋出的永久屋，「品質簡直慘不忍睹」，不僅有漏水、排水、地基掏空、木頭腐爛、鋼鐵生鏽、樓地板牆壁龜裂等問題，還造成生活上很多不便。

紀惠容也說，修繕到底要由誰負責，在三方契約都沒有寫得很清楚，未來因應氣候變遷，可能還有很多災難會發生，災民是否只能選擇永久屋，還是能有緊急庇護、中繼屋等多元選擇，值得政府痛定思痛，從過往的經驗擬定出更好的策略。

▼台東縣風災後組合屋。（圖／台東縣政府提供）