首都之戰「財產申報PK」！蔣萬安存款近1576萬　比陳時中多1101萬

▲陳時中、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

年底首都市長之爭，國民黨沒意外將派立委蔣萬安上陣，其對手極可能是衛福部長陳時中。根據兩人的最新一期一般財產申報，蔣萬安存款達1575萬9915元，遠高於陳時中的474萬3050元存款，相差了1101萬6865元；此外，蔣有債務1907萬910元，陳則是債務5053萬9844元。

監察院20日公布第186期廉政專刊，蔣萬安的一般財產申報中，有1筆土地、2筆建物、1筆取得價額35萬的TOYOTA SIENNALE汽車、存款1575萬9915元、保險720萬2517元、債務1907萬910元、事業投資50萬。

但在蔣萬安名下的僅汽車、546萬6719活期儲蓄存款、折合新台幣812萬2149元的外幣組合存款、折合新台幣315萬4578.24元的「遠雄人壽新美滿旺旺美元利率變動型增額終身壽險ZY1」。另外，蔣萬安今年也多申報一筆太太於2015年就已投資50萬元的「一起網路科技有限公司」。

這次一般財產申報日為2021年12月31日，根據自己上期（申報日2020年12月30日）相比，蔣萬安存款從1850萬129元，減少了274萬214元。

至於陳時中的最新一般財產申報（申報日2021年11月1日），其共1筆土地、2筆建物、1筆取得價額169萬的INFINITI汽車（在太太名下）、18萬元現金、存款474萬3050元、保險274萬3668元、債務5053萬9844元。

另外，陳時中的信託財產申報中，其受託人為第一金控董事長邱月琴，共9筆土地、7筆建物。