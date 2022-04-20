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助孩童抗疫！徐榛蔚、傅崐萁拜會證嚴　爭取引進專用疫苗

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁為孩童抗疫請命，拜會證嚴上人協助引進孩童專用疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁為孩童抗疫請命，拜會證嚴上人協助引進孩童專用疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁19日前往慈濟精舍拜訪證嚴上人，除了對慈濟醫院醫護人員在疫情期間站在第一線守護民眾的健康之奉獻，表達最深的敬意與謝意之外，也為全國12歲以下孩童向上人請託，運用國際慈善影響力，協助中央及地方政府爭取國際認證合格的疫苗到台灣，及時搶救人民於水火之中。

徐榛蔚表示，感謝慈濟發揮大愛精神，去年在國人亟需施打疫苗，協助爭取足夠的WHO認可通過之國際優良新冠疫苗到台灣來讓全民接種，讓花蓮人民得到保障！然而，在全台灣多數人已施打疫苗之情況下，12歲以下孩童卻仍未能施打，而缺乏保護力，加上遠距教學的學習成果不如實體上課，實體上課更提高染疫的風險，孩子是未來國家的主人翁，國家要強盛，孩子的身體健康非常重要。故再次懇託上人慈悲為懷，希望運用慈濟大愛精神與國際BNT公司連結，協助爭取孩童專用疫苗施打，提升孩童身體免疫力。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁為孩童抗疫請命，拜會證嚴上人協助引進孩童專用疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立委傅崐萁指出，根據中央疫情指揮中心數據顯示，雖然確診者有99%多為輕症或無症狀，只有1%為重症及死亡個案，但確診人數若持續不斷攀升，重症比率相對也將提升，人數也將會非常可觀，中央及地方政府不容忽視，同時也呼籲鄉親踴躍施打疫苗，提高自我的抵抗力，保護自己。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁為孩童抗疫請命，拜會證嚴上人協助引進孩童專用疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

證嚴上人在一個小時與徐榛蔚及傅崑萁的會談中，話語時時流露關懷全球疫情的關心，對於2人為花蓮、為眾生奉獻的精神感到欣慰。她表示，病毒看不見，也摸不到，所以擋不住，便利的交通，加速病毒的傳播，除了希望中央加強台灣島嶼國家邊境防疫措施之外，也推廣眾人茹素，減少殺生，減少病毒傳播，而社區環境的健康人人有責，民眾仍須妥善做好防疫工作，提高警覺！

慈濟慈善事業基金會顏博文執行長也鼓勵孩童施打疫苗，他指出，若孩童不幸染疫，雖然可能是輕度症狀，但仍未有足夠證明顯示後遺症對未來之生活有如何影響，仍值得警覺！
 

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